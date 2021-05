Cultura:Roberti, conoscere storia Istria per capire quadro geopolitico

L'assessore è intervenuto al convegno internazionale sul Trattato di Rapallo del 1920 Trieste, 21 mag - "Il convegno internazionale sul Trattato di Rapallo del 1920, organizzato in presenza e trasmesso tramite internet, con il coinvolgimento di un ricco panel di ospiti di alto profilo nonostante la complessa situazione mondiale, è l'ennesima dimostrazione dell'attivismo e dell'impegno dell'Unione degli Istriani". Lo ha detto l'assessore regionale alle Autonomie locali e corregionali all'estero, Pierpaolo Roberti, durante il convegno internazionale sul centenario del Trattato di Rapallo, realizzato dall'Unione degli Istriani, con il contributo del Governo italiano, della Regione e dell'Università popolare di Trieste. "Con questo evento, che si somma a quelli già organizzati e alle attività ordinarie, l'Unione degli Istriani porta avanti con determinazione una parte importante della sua missione: tramandare la storia, le tradizioni e il ricordo dell'Istria. L'Amministrazione regionale ha visto, vede e auspico continuerà sempre a vedere come un partner importante per la promozione della cultura e della storia del territorio istriano, le quali non devono essere dimenticate perché la loro comprensione è fondamentale per capire veramente le dinamiche hanno portato all'attuale assetto geopolitico del Friuli Venezia Giulia e l'Italia e dell'Italia, oltreché dei territori limitrofi". ARC/MA/ep

© RIPRODUZIONE RISERVATA