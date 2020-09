Cultura: Regione sostiene candidatura Ts a città Letteratura Unesco

A Valerio Massimo Manfredi assegnata la prima edizione del Premio Letterario FVG "Il racconto dei luoghi e del tempo"



Trieste, 8 set - Le opere ambientate nella nostra regione permettono di far conoscere le sue bellezze e tipicità storiche, sociali, culturali e naturalistiche a un pubblico molto vasto, innescando così una virtuosa promozione territoriale. Ne è un esempio Trieste che, oltre ad aver dato i natali ed essere stata scelta come residenza da grandi letterati come Svevo, Saba, Joyce, D'Annunzio, Magris e Pahor, ha saputo dare forma alla propria caratteristica di città letteraria ponendo nelle vie e nelle piazze rappresentazioni di questi autori integrate nel proprio tessuto urbano e sociale. Una caratteristica che dimostra quanto profondamente questi personaggi e le loro opere sia legate alla storia del capoluogo regionale e conferma la validità della candidatura di Trieste a Città della letteratura Unesco, che trova nel Premio Umberto Saba Poesia e nel Premio Letterario Friuli Venezia Giulia "Il racconto dei luoghi e del tempo" ulteriori elementi a proprio sostegno.



È questo, in sintesi il messaggio lanciato dall'assessore regionale alla Cultura alla presentazione delle due iniziative letterarie, durante la quale è stato rimarcato come la Regione, oltre a continuare a sostenere la candidatura di Trieste e la crescita di Pordenonelegge, veda il Premio Letterario Friuli Venezia Giulia "Il racconto dei luoghi e del tempo", assegnato per la prima edizione allo storico e scrittore Valerio Massimo Manfredi, sia come strumento di promozione culturale sia come un'occasione per valorizzare la conoscenza del Friuli Venezia Giulia. Il Premio Letterario Friuli Venezia Giulia "Il racconto dei luoghi e del tempo" è stato istituito nel 2020 dalla Regione assieme alla Fondazione Pordenonelegge per valorizzare, con la narrazione di un importante scrittore, un luogo del Friuli Venezia Giulia e la sua storia. Attraverso questo riconoscimento, che prevede una collana intitolata Compendi ed edita da Italo Svevo, si comporrà una mappa di autorevoli opere narrative, che ben rispecchia la definizione data da Ippolito Nievo, secondo cui "Il Friuli è un piccolo compendio dell'universo".



Valerio Massimo Manfredi sarà premiato domenica 20 settembre a Pordenonelegge, alle 11 nello Spazio San Giorgio alla presenza delle autorità e degli scrittori Paolo Maurensig e Gian Mario Villalta, componenti della Giuria del Premio. L'evento sarà accessibile in diretta streaming sulla Pnlegge TV al link https://www.pordenonelegge.it/tv.



Il Premio Umberto Saba Poesia, che prende il via a Trieste per iniziativa della Regione e del Comune sempre in collaborazione con Fondazione Pordenonelegge, è dedicato alla poesia italiana edita in volume, avrà cadenza annuale e sarà conferito per la sua prima edizione nel marzo 2021: mese che, insieme alla primavera e alla Giornata mondiale della poesia, festeggia la nascita di Umberto Saba.



La prima tappa del Premio Umberto Saba Poesia sarà segnata mercoledì 9 settembre alle 18 e alle 20.45 nell'Auditorium del Museo Revoltella di Trieste con due incontri pubblici coordinati da Gian Mario Villalta per ripercorrere innanzitutto l'eredità della poesia di Umberto Saba, insieme a Claudio Grisancich, in rapporto dialettico con la città. Subito dopo, alle 20.45 sempre al Museo Revoltella, con la partecipazione dei poeti Franca Mancinelli, Roberto Galaverni e Antonio Riccardi al panel "La verità, vi prego, sulla poesia!" sarà esplorata la dimensione attuale della poesia e delle sue forme, insieme alla natura e all'approccio del fare poesia. Gli incontri sono liberamente aperti alla partecipazione del pubblico.



Per informazioni e dettagli consultare il sito pordenonelegge.it ARC/MA



© RIPRODUZIONE RISERVATA