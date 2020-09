Cultura: Regione, pordenonelegge è festival tra più importanti Italia

Pordenone, 16 set - La Regione è orgogliosa del coraggio con cui il festival pordenonelegge ha affrontato un periodo complesso e non esente da rischi.



Lo ha evidenziato l'assessore regionale alla Cultura all'inaugurazione della ventunesima edizione di pordenonelegge, rimarcando come pordenonelegge sia il soggetto di produzione culturale che, nel suo ambito, è diventato tra i più importanti in Italia. La capacità di rinnovamento, creatività e propositività che Pordenone ha saputo imprimere nel settore dei festival letterari ha raggiunto, e talvolta superato, - ha sottolineato l'espondente della Giunta - manifestazioni di più lungo corso.



La creatività ha permesso - è stato rilevato - di superare le restrizioni imposte dal Covid nell'organizzazione e di coinvolgere e ampliare una platea di fruitori ancora diversa.



L'appuntamento inaugurale al Teatro Verdi, alla presenza anche del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'Informazione e Editoria, è stato affidato alla lezione magistrale dello psicoanalista e saggista Massimo Recalcati, che firma per Einaudi "Il gesto di Caino", presentato in anteprima a Pordenone.



Ha aperto quindi nel segno di una riflessione sulla "fratellanza" l'edizione 2020 del festival che da oggi a domenica si svolge nel cuore della città e in 7 comuni del pordenonese, con 120 incontri in cinque giorni (una settantina dei quali fruibili via diretta streaming da qualsiasi latitudine), e con oltre 250 protagonisti. ARC/EP/ma



