Cultura: Regione, pandemia crea nuovi traguardi per pordenonelegge

Pordenone, 10 set - Il pubblico è uno dei parametri con il quale si misura il successo di un evento. Pordenonelegge ha sempre dimostrato, anche con i numeri, di essere una iniziativa di grande spessore e nel 2020, per superare i vincoli creati dalla pandemia, saprà allargare il suo bacino di fruitori anche attraverso gli incontri condivisi in live streaming sulla rete, infrangendo così le barriere e i risultati raggiunti fino ad oggi.



È questo in sintesi il pensiero espresso oggi dall'assessore regionale alla Cultura nel corso della conferenza stampa di presentazione della ventunesima edizione di pordenonelegge, il festival del libro con l'autore in programma dal 16 al 20 settembre prossimi nel capoluogo della Destra tagliamento e in 7 Comuni del territorio pordenonese.



Alla presenza del neo presidente della Fondazione Pordenonelegge, del suo direttore e del direttore artistico del festival, la Regione ha posto in evidenza i numerosi successi che la kermesse culturale ha saputo raggiungere con il passare delle edizioni. Tra le note di merito poste all'attenzione, figura ad esempio il fatto che pordenonelegge sia riuscito a diventare un brand di portata internazionale, potando grande visibilità al Friuli Venezia Giulia grazie al lavoro di un gruppo ristretto di persone.



Quindi è stato ricordato che, grazie alla nuova pnleggetv, il festival potrà allargare il suo bacino di pubblico, superando i limiti di presenze fisiche previsti dalle normative anticovid. Questo strumento sarà capace di ampliare il numero dei fruitori degli incontri, permettendo di collegare con gli autori anche quanti, in passato, restavano esclusi dai luoghi delle presentazioni a causa della ristrettezza di posti a sedere.



La Regione ha inoltre posto in evidenza la capacità organizzativa che pordenonelegge ha saputo mettere a disposizione del territorio, riversando in tutto il Friuli Venezia Giulia le conoscenze e il saper fare maturate edizione dopo edizione. Lo dimostrano le collaborazioni con il premio Hemingway di Lignano, Geografie a Monfalcone e il recente premio Umberto Saba a Trieste.



Infine, l'esponente dell'Esecutivo regionale ha fatto riferimento all'Art bonus, strumento fortemente utilizzato dai mecenati sostenitori anche di pordenonelegge, imprenditori presenti nella Destra tagliamento nella misura di un terzo rispetto a tutti quelli che in Friuli Venezia Giulia usano questa opportunità per sostenere le iniziative culturali.



Prima della conferenza stampa di presentazione del festival, sempre a Pordenone - in piazzetta del Portello - è stato inaugurato il parco in cui ora trovano ospitalità le diverse lettere dell'alfabeto e che lo scorso anno erano state invece sistemate lungo le vie della città. La Regione ha rivolto un plauso agli ideatori dell'iniziativa, sposata dal Comune, poiché rappresenta il primo passo per mettere in moto un meccanismo di riqualificazione di una parte del capoluogo del Friuli Occidentale, idea intorno alla quale si potranno sviluppare in futuro altre simili iniziative. ARC/AL/ma



© RIPRODUZIONE RISERVATA