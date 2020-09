Cultura: Regione, musica colta in luoghi inediti è formula vincente

Trieste, 18 set - Amministrazione regionale presente questa sera all'ultimo appuntamento di Orchestra in Miniatura, la rassegna estiva promossa dall'Orchestra giovanile Filarmonici Friulani con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e dei Comuni di Udine e Gemona del Friuli, dedicata a Johannes Brahms e a Ludwig van Beethoven, in occasione dei 250 anni dalla nascita.



Prima del concerto, in programma al Priorato di Santo Spirito di Ospedaletto di Gemona del Friuli, dall'assessore alle Finanze è un giunto un plauso per la brillante e riuscita manifestazione che ha avuto il coraggio di riportare, dopo un periodo particolarmente difficile come quello segnato dal coronavirus, la musica di qualità in contesti del Friuli Venezia Giulia forse poco conosciuti ma dall'elevato valore storico-culturale.



Proprio per rispettare le normative anti-Covid, l'Orchestra giovanile Filarmonici Friulani ha saputo puntare sull'innovazione e la creatività, riarrangiando il proprio repertorio per un organico che - giocoforza - doveva essere ridotto.



Con l'esibizione odierna si chiude una rassegna impreziosita, inoltre, dalle letture sceniche degli attori Riccardo Ricobello e Angelo Floramo che hanno recitato su testi originali elaborati da Francesco Anese e Alessandro Ricobello.



E' stata infine evidenziata l'importanza, da parte della Regione, di creare le condizioni per valorizzare il talento artistico dei giovani strumentisti del Friuli Venezia Giulia. ARC/RT/pph



© RIPRODUZIONE RISERVATA