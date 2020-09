Cultura: Regione, Mittelfest punto di riferimento per Fvg

Trieste, 5 set - Un evento di portata internazionale, che è un punto di riferimento del panorama culturale del Friuli Venezia Giulia. Merito degli organizzatori aver lavorato con successo per la proposta di una rassegna capace di equilibrare le esigenze legate alla fruizione degli spettacoli con le regole di sicurezza sanitaria.



Questo il concetto espresso oggi a Cividale del Friuli dai massimi vertici dell'amministrazione regionale in occasione della cerimonia di apertura dell'edizione 2020 del Mittelfest.



Un particolare accento è stato posto sul valore di una proposta in grado di animare il dialogo e il confronto tra opinioni diverse, per un arricchimento della manifestazione stessa in una prospettiva di crescita culturale e sociale del Friuli Venezia Giulia.



La programmazione di quest'anno (5-13 settembre) ha come tema di fondo quello dell'Empatia, intesa come la capacità di essere più vicini al sentire dell'altro. Un atteggiamento, come è stato detto, che può divenire la rampa su cui far decollare il futuro comune di una collettività le cui fondamenta sono state scosse dal Covid. ARC/GG/ep



© RIPRODUZIONE RISERVATA