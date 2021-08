Cultura: Regione in prima linea per ritrovamenti Palù di Livenza

Trieste, 25 ago - La Regione è in prima linea nella valorizzazione e nella preservazione dell'enorme patrimonio culturale del nostro territorio. Grazie ai fondi previsti dalla legge regionale 11/2019 che prevede stanziamenti per i siti Unesco minori del Friuli Venezia Giulia è stato possibile completare gli scavi della quinta campagna del Palù di Livenza che ha portato in luce i resti del primo e più antico villaggio palafitticolo neolitico risalente al periodo tra il 4300 e 4200 a.c. Lo ha evidenziato l'assessore regionale alla Cultura che questa mattina è intervenuta alla conferenza stampa di presentazione dei risultati delle ricerche archeologiche nell'area "Settore 3" dell'insediamento neolitico del Palù di Livenza inserito nella lista del Patrimonio mondiale dell'Unesco nella serie transnazionale dei Siti palafitticoli preistorici dell'arco alpino. Gli scavi sono stati realizzati grazie al contributo del Comune di Caneva nell'ambito del finanziamento della Regione con la direzione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia e condotti in campo dalla ditta Cora Società Archeologica Srl di Trento con il supporto e la collaborazione dei volontari del Gruppo Archeologico di Polcenigo. La Regione ha sempre creduto fortemente nel potenziale culturale e storico del territorio che, però, va sostenuto con risorse e politiche mirate, affinché si possa da un lato valorizzare i singoli siti, dall'altro attrarre visitatori e appassionati per contribuire allo sviluppo economico. L'assessore alla Cultura ha voluto ringraziare i volontari del Gruppo archeologico di Polcenigo (Grapo) che da quasi trent'anni seguono il Palù di Livenza, sempre in stretto raccordo con la Soprintendenza. Il contributo della Regione servirà anche alla realizzazione di un Centro Visite che ha l'obiettivo di far conoscere al pubblico e di valorizzare il sito palafitticolo, secondo le indicazioni dell'Unesco. ARC/Com/pph

