Cultura: Regione, Fiume ultimo atto del Risorgimento italiano

Monfalcone, 12 set - L'impresa di Fiume va vista come uno degli ultimi sussulti della stagione risorgimentale italiana. Un'azione legata idealmente alle pulsioni patriottiche della Prima guerra mondiale e non a quello che negli anni seguenti sarà e farà il fascismo.



Lo ha detto oggi a Monfalcone l'assessore regionale al Patrimonio nel corso della cerimonia dedicata all'impresa di Fiume guidata da Gabriele D'Annunzio.



Come ha spiegato l'esponente della Giunta regionale, ricordiamo D'Annunzio come uno dei maggiori esponenti della letteratura italiana del secolo scorso che, con le sue gesta, interpretò un'idea di identità nazionale per certi aspetti in parte ancora attuale.



Ciò, come ha sottolineato l'assessore, non significa rimettere indietro le lancette della storia rivendicando territori la cui perdita appartiene al passato, quanto piuttosto conferire la giusta dignità all'impeto ideale di quello slancio sincero e appassionato.



Questo ricordo, come ha concluso il rappresentante dell'Amministrazione regionale, non può essere associato ad alcuna nostalgia per il 'ventennio', perché il contesto valoriale nel quale oggi ci riconosciamo è quello in cui democrazia e libertà rappresentano dei principi irrinunciabili. ARC/GG/ep



