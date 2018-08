Cultura: nuovo allestimento per museo archeologico Aquileia - 2

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aquileia (Go), 3 ago - Nel nuovo allestimento del Museo archeologico di Aquileia, inaugurato oggi alla presenza del ministro per i Beni e le attività culturali, Alberto Bonisoli, e dell'assessore regionale alla Cultura, Tiziana Gibelli, il criterio espositivo, per decenni improntato sulla classificazione tipologica dei reperti, è stato completamente ripensato.Accanto ai materiali più noti, i visitatori potranno ammirare reperti fino ad oggi conservati nei depositi e restaurati grazie a un'attenta politica di crowdfunding.Tra questi vi sono i corredi funerari restaurati dall'Istituto superiore per la conservazione e il restauro e preziosi oggetti d'arredo provenienti dalle ricche domus aquileiesi, già ampiamente conosciute per la varietà e raffinatezza dei loro mosaici pavimentali.Proprio ai mosaici, uno dei fiori all'occhiello del sito archeologico di Aquileia, vengono riservate nuove forme di valorizzazione all'interno del progetto di allestimento. Alcuni dei pavimenti più importanti della collezione, prima conservati nei portici delle gallerie esterne e ora restaurati, vengono presentati in associazione con affreschi e suppellettili in ceramica, vetro e metalli preziosi, utilizzate nel corso dei banchetti, per offrire un quadro della vita quotidiana dei ceti più agiati.Vengono esposte in una luce completamente nuova, grazie agli interventi conservativi realizzati con art bonus dalla mecenate Fondazione Friuli, le opere di scultura: dal monumentale ciclo imperiale di età giulio-claudia ai numerosi ritratti, che costituiscono una delle peculiarità della raccolta, il cui suggestivo allestimento consentirà al visitatore di essere accompagnato dai volti degli antichi abitanti in un viaggio ideale alla scoperta dell'antica Aquileia.Queste e altre novità veicoleranno una narrazione inedita della città romana, con diversi focus sulle sue attività produttive, sui suoi costumi, sull'impianto urbano originario e sugli apparati decorativi che caratterizzavano i luoghi più rappresentativi dell'epoca.La nuova sezione dedicata al ruolo di Aquileia quale "porta del Mediterraneo" restituirà attraverso documenti e iscrizioni uno spaccato della vivace dimensione culturale del centro. Sarà così possibile immergersi nella sua realtà cosmopolita, che la rese una tra i più importanti realtà economiche, culturali e strategico-militari dell'impero romano.Come previsto dal Piano Grandi Progetti Culturali, il Museo potrà contare sull'adeguamento ai moderni standard museali internazionali, attraverso l'incremento dei servizi accessori, nuovi spazi espositivi per mostre temporanee, apparati di comunicazione e didattici totalmente ripensati per una fruizione adeguata ad ogni tipo di pubblico, la riqualificazione dei magazzini e la sistemazione delle aree verdi.Il progetto di riallestimento è frutto di un lavoro di squadra che affianca professionalità interne al Ministero per i beni e le attività culturali - quali Luca Caburlotto, direttore del Polo museale del Friuli Venezia Giulia, Marta Novello, direttore del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, Anna Chiarelli, Responsabile unico del procedimento, Stefania Casucci per la progettazione, Elena Braidotti e Annalisa De Franzoni per il supporto tecnico-scientifico - a professionisti come Giovanni Tortelli per l'allestimento museografico.(2-fine) ARC/EP/fc