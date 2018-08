Cultura: Gibelli-Zilli, 23/8 a Tolmezzo incontro su Museo Gortani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 2 ago - La Regione sta seguendo con grande attenzione la situazione del Museo carnico delle arti popolari Michele Gortani di Tolmezzo e, il 23 agosto, è già in programma una riunione tra gli assessori regionali alla Cultura, Tiziana Gibelli, e al Patrimonio, Barbara Zilli, con il sindaco di Tolmezzo, Francesco Brollo, cui seguirà immediatamente un incontro con la Fondazione Museo Gortani."Nella fase di assestamento di bilancio - rileva Gibelli - non c'erano possibilità di intervenire per nessuno dei tanti soggetti che ne hanno fatto richiesta, tra i quali il Museo Gortani. Nessuna volontà di discriminare il Museo - evidenzia l'assessore alla Cultura - come del resto è stato spiegato pubblicamente nel corso dell'incontro con i Musei regionali lo scorso 24 luglio"."Regione, Comune di Tolmezzo e Uti della Carnia - aggiunge ancora Gibelli - verificheranno direttamente le eventuali problematiche di bilancio ma, soprattutto, quali siano i piani di attività per il rilancio di un Museo da troppo tempo inattivo"."Il Museo Gortani - sottolinea Zilli - è un presidio culturale irrinunciabile per la storia della Carnia e, in occasione dell'incontro da tempo in agenda, confidiamo di individuare la soluzione migliore a una questione delicata che richiede necessariamente il massimo impegno di tutti e la condivisione degli obiettivi".ARC/COM/fc