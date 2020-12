Cultura: Gibelli, rapporto persona-mondo vino per valorizzare Aquileia

Udine, 22 dic - L'assessore regionale alla Cultura, TizianaGibelli, ha partecipato alla videoconferenza di presentazione delprogetto Harvest 2020, un'esperienza filmica e in web che punta avalorizzare la ricchezza dei luoghi, anche del Friuli VeneziaGiulia, partendo da Aquileia e focalizzando il rapporto tra ilvino e l'essere umano.Un rapporto importante che secondo l'assessore può divenireoccasione di promozione anche culturale del nostro articolatoterritorio, ricco di attrattive e di peculiarità. "Il rapportotra il vino e la gente - ha ricordato Gibelli -, fa parte dellanostra storia e della nostra cultura: gli antichi romani sonoarrivati anche nelle nostre terre, e come in altre cheintendevano colonizzare, vi hanno impiantato le barbatelle dellavite e le piante di ulivo, ricchezze che oggi abbiamo saputovalorizzare. Ne è una conferma - ha proseguito - ilriconoscimento di quello che è l'immenso patrimonio culturalemateriale e immateriale, cioè il tramandarsi di saperi antichidell'enogastronomia del Friuli Venezia Giulia, che evidenzia nonsolo il retaggio di tradizioni, conoscenza, saperi, pazienza, maanche di amore per un territorio e la sua terra"."In questo contesto, Aquileia gioca un ruolo determinante,considerando anche che qualche decennio fa era forse piùconosciuta per i suoi vini che non per essere stata una delle piùgrandi città romane, uno dei simboli della storia dell'umanità,luogo di commerci, scambio di merci intreccio di culture e diidentità. Credo che la consapevolezza di tutto ciò - ha conclusoGibelli - ci potrà consentire di valorizzarne pienamente lepotenzialità per quanto attiene all'attrattività turistica eculturale".Harvest 2020 (significa 'raccolto') è un progetto che si sviluppaprincipalmente attorno a un'esperienza filmica del registaMaurizio Gigola e avrà per protagonista anche il territorio e ilmondo del vino del Friuli Venezia Giulia. L'iniziativa fa partedi un progetto più ampio denominato Wine Odyssey, del quale èl'episodio di lancio, e si propone di raccontare le sensazionidel rapporto tra il vino e l'umanità.Il progetto complessivo si comporrà di una produzionecinetelevisiva, dato che Wine Odyssey è una serie televisiva cheper il primo anno prevede altri sei episodi oltre ad Harvest2020: Italia, Grecia, Georgia, Germania, Francia e California.Harvest 2020 è supportato da PromoturismoFVG e l'iniziativacoinvolgerà anche il mondo digitale con un portale dedicato eintende fare di Aquileia un 'metaluogo', un progetto che assiemealla città e al Comune mira a far divenire la località friulanacentro di attrazione reale del mondo digitale di Wine Odyssey.ARC/CM/ma

