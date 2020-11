Cultura: Gibelli, pluralità lingue da valorizzare in contesto europeo

Udine, 6 nov - "Le pluralità linguistiche vanno tuttepreservate e la Regione farà la sua parte sostenendone lavalorizzazione in un contesto europeo".

Lo ha assicurato l'assessore regionale alla Cultura TizianaGibelli intervenendo alla tavola rotonda, in modalità telematica,"Cittadini per l'Europa: dal dibattito accademico alle politicheculturali" a cura del Dipartimento di Scienze giuridichedell'Università di Udine nell'ambito del Progetto Jean Monnet"We, the people of the United Europe: reflections on the Europeanstate of mind".

Obiettivo della tavola rotonda era coinvolgere il maggior numerodi attori istituzionali e della società civile per un confrontosulla costruzione di una politica culturale comune europea,guardando al contributo che le realtà territoriali possono dare. Secondo Gibelli l'apporto delle politiche europee in campoculturale è stato utilissimo nell'indicare le direzioni, mentresull'uso dei fondi strutturali ci sono stati in passato filoninei quali, ovunque, si è investito di più che in cultura.

"Per il prossimo settennato - ha assicurato Gibelli - miimpegnerò per un uso più mirato dei fondi strutturali. Per quantoriguarda invece l'erogazione diretta di fondi su bandi e call,non rilevano tanto i finanziamenti, molto contenuti, quanto gliobbiettivi proposti. Se non ci fosse il concorso della Regione,sia in termini di risorse aggiuntive che di risorse umane, nonsarebbe possibile sviluppare progetti, ma è indubbio cheprogettualità come quella sull'identità culturale della gente dimontagna, che ha coinvolto il museo privato di interesseregionale Gortani di Tolmezzo, portano occasioni di sviluppointeressanti".

Gibelli ha sottolineato come le istituzioni non debbano 'fare' lacultura, tanto meno imporre con mano ideologica o guidare unprocesso culturale con spirito dirigista. "Ciò che politica e istituzioni devono fare - ha sottolineatol'assessore - è valorizzare i soggetti culturali perché se lomeritano, perché oggettivamente portano risultati in termini dicrescita culturale di un territorio, di pubblico e diattrattività turistica".

A tal proposito Gibelli ha ricordato due grandi traguardi delFriuli Venezia Giulia, ovvero la considerazione costruita attornoalle imprese culturali creative e l'acquisizione del datooggettivo che anche quelle culturali e creative sono imprese atutti gli effetti - "tanto è vero - ha ricordato Gibelli - che lafattispecie è stata inserita nella prima tornata di ristori causaemergenza Covid della scorsa primavera" - e il successo del primoanno di sperimentazione dell'art bonus regionale.

"Sto difendendo - ha fatto sapere Gibelli - strenuamente ilbudget per questa iniziativa, che è stata intrapresa bene e chevorrei proseguire, includendo per il prossimo anno tra i soggettianche le Fondazioni bancarie".ARC/EP/pph

