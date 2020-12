Opera del 2020 "Madonna con bambino fra Giustizia e S. Marco" Udine, 10 dic - ""La pandemia da Covid-19 ancora in corso nonha cancellato la terza edizione di "Un tesoro sconosciuto" perchéla cultura non si può e non si deve fermare. Se pur quest'annonon sarà possibile visitare il palazzo della Regione, abbiamodeciso comunque di non rinunciare a proporre uno dei tesori delnostro territorio, proseguendo l'iniziativa corale nata con lacollaborazione fra Soprintendenza, Fondazioni bancarie eistituzioni".Lo ha detto l'assessore regionale alla Cultura, Tiziana Gibelli,in occasione della videopresentazione dell'opera "la Madonna conbambino fra la Giustizia e San Marco" di Antonio Varotari, dettoil Padovanino, che sarà proiettata su uno schermo posto accantoall'ingresso principale del palazzo della Regione, in piazzaUnità d'Italia, da oggi fino al 6 gennaio prossimo. Si trattadell'iniziativa "Un tesoro sconosciuto" giunta alla terzaedizione, che vede esposta un'opera importante sul tema dellaNatività a Trieste, nel palazzo della Regione, durante lefestività natalizie. "La Madonna con bambino fra la Giustizia e San Marco" è statamessa a disposizione dal Museo Civico d'Arte di Pordenone eselezionata, tra tutte le opere segnalate dai Comuni, dalleGallerie e Musei pubblici e privati del territorio regionale, dauna commissione di valutazione presieduta dalla Soprintendenteper l'Archeologia, le Belle arti e il Paesaggio del FriuliVenezia Giulia e composta dai presidenti delle FondazioniCRTrieste, Cassa di Risparmio di Gorizia, Friuli di Udine.Gibelli ha evidenziato l'importanza della collaborazione fraistituzioni che "ha permesso di concretizzare al meglio larealizzazione delle idee" e ringraziato la Commissione che "congrande competenza e professionalità, ha scelto l'opera diquest'anno, il Comune di Pordenone, proprietario del dipinto, ilComune di Trieste, la Soprintendenza e il Fai Fvg per lapreziosa collaborazione, nonché tutti gli Uffici della Regione edi Erpac che hanno contribuito alla sua realizzazione".Il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, intervenuto invideoconferenza con l'assessore comunale di Pordenone PietroTropeano e Tiziana Sandrinelli presidente Fai Fvg, si è dettoorgoglioso di ospitare l'opera che arricchisce "una piazza che si presenta in un modo speciale e che sarà resa ancora più bellada quest'opera d'arte che susciterà grande interesse".Simonetta Bonomi, soprintendente per l'Archeologia, le Belle artie il Paesaggio del Fvg ha rimarcato il valore dell'evento."L'appuntamento - ha detto - contribuisce a far conoscere ilpatrimonio culturale della regione e deve continuare ad essereportato avanti così da documentare ancora altre opere artistiche.Sebbene non sia ancora stata scelta quella per il prossimo anno,la provenienza sarà dal Goriziano"."Anche quest'anno - ha aggiunto l'esponente della Giunta Fedriga- l'iniziativa si avvarrà della preziosa disponibilità deigiovani Ciceroni del Fai Friuli Venezia Giulia e del museo Civicodi Pordenone, impegnati nella divulgazione dei valori artisticidell'opera selezionata al pubblico". I video verranno pubblicati on line sui canali istituzionali esocial a cura della Regione e di Erpac e potranno essere visibilitramite il qrcode posizionato sull'installazione in piazza Unità.In questo modo tutti gli interessati potranno compiere delle"visite guidate" virtuali dell'esposizione e scoprire tutte lepeculiarità del dipinto.Soddisfazione e ringraziamenti per aver mantenuto l'appuntamentosono giunti anche da Roberta Demartin della Fondazione Carigo."L'attività culturale - ha detto Demartin - ha scontato diversesospensioni ed è quindi particolarmente importante, per lacoesione del nostro territorio, aver proseguito anche quest'annocon una nuova edizione". Dal canto suo Giuseppe Morandinipresidente della Fondazione Friuli ha evidenziato che "èun'iniziativa a cui ci si affeziona, caratterizzata da unasemplicità straordinaria e coinvolgente che richiama al senso diintimità proprio perché stiamo esponendo un bene che fa parte delpatrimonio culturale della nostra regione ed è stato importateriproporla in un questo periodo difficile". Gibelli ha ricordato infine l'importante strumento dell'Art BonusFvg che per il 2021 sarà esteso anche alle Fondazioni bancarie"così che anche questi soggetti potranno continuare ad investiresulla cultura, mantenendo le posizioni degli anni scorsi". Nel dettaglio l'opera esposta venne realizzata su committenza delConsiglio comunale di Pordenone nel 1623, allo scopo di adornarela sala delle Adunanze della città. Ricordata per la prima voltadal conte Fabio di Maniago (1823) nel volume "Storia delle BelleArti Friulane", la tela raffigura la Vergine con il Bambino inbraccio: alla destra la Giustizia, riconoscibile dai tradizionaliattributi della spada e della bilancia, mentre alla sinistra èvisibile San Marco nella duplice veste di Santo patrono dellacittà ed emblema del Dominio Veneto. La scelta di questa iconografia era in sintonia con la volontàespressa nel 1623 dal Consiglio comunale di Pordenone di averesopra la Loggia, dove era solito radunarsi, un'immagine cheproteggesse e suffragasse le decisioni prese a favore dellacittà. Allo scopo, la scelta dell'autore doveva cadere su di "unpittore di grande stima", che venne individuato nella figura diAlessandro Varotari detto il Padovanino dal nome della cittànatale. Quest'ultimo, infatti, in quegli anni, aveva avuto unnotevole successo per la realizzazione della tela raffigurante Lenozze di Cana per il convento padovano di San Giovanni inVerdara, ora a Venezia. Sull'onda di questa fama, l'artista fuchiamato a Pordenone a dipingere "La Madonna col Bambino tra laGiustizia e San Marco" dove a detta della critica, fonde lalezione di Tiziano con il classicismo di impronta romana di cuiaveva fatto esperienza in occasione di un viaggio a Roma nel1616. La pala, ora conservata presso il Museo Civico d'Arte diPordenone, è una delle più importanti della sua collezione,perché rappresenta, oltre che una pregevole testimonianza dalpunto di vista storico-artistico, anche l'attestazione dellaprima committenza civica di Pordenone.Per ulteriori informazionihttp://www.villamanin.it/le-nostre-proposte/mostre/padovaninoARC/LP/al

