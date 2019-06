Cultura: Gibelli, orchestra e coro San Marco esempio imprenditoralità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pordenone, 10 giu - "L'Orchestra e il Coro San Marco rappresentano un motivo d'orgoglio per Pordenone e l'intero Friuli Venezia Giulia grazie alla qualità dei programmi, alla scelta del prodotto musicale e perché ha saputo perseguire un cammino che unisce la cultura all'imprenditorialità in quanto soggetto che, già da tempo, utilizza lo strumento del fundraising che, tra l'altro, serve a cofinanziare anche il proficuo lavoro avviato per dare spazio e prospettive ai giovani talenti musicali locali".Questi, in sintesi, i contenuti dell'intervento dell'assessore regionale alla Cultura, Tiziana Gibelli, alla presentazione della 50. stagione di concerti della società musicale San Marco svoltasi oggi a Pordenone, a palazzo Ricchieri.Un sodalizio che rappresenta l'identità della città e del suo territorio, secondo il sindaco Alessandro Ciriani, ma che, come ha voluto rimarcare Gibelli, costituisce una delle icone dell'humus culturale dell'area, insieme a Pordenone Legge, Cinemazero e Teatro Verdi che, da anni, coniugano qualità delle proposte a gestioni virtuose e sono da esempio per altri soggetti che stanno facendo il percorso di qualità, coniugato con la sostenibilità gestionale, attraverso sponsorship private e non solo contributi pubblici come PordenonePensa e altre realtà più giovani.La San Marco, ha aggiunto Gibelli, costituisce un esempio virtuoso anche perché ha saputo avviare progetti di collaborazione con altri soggetti culturali regionali e con le istituzioni.L'Orchestra e il Coro San Marco si contraddistinguono, infatti, in particolare per l'esecuzione di musica antica e barocca con strumenti d'epoca ma spaziano in tutto lo spettro musicale, dalla sinfonica al jazz e al pop."Perché la musica - ha ricordato Gibelli citando Caterina Caselli Sugar - se è Musica non ha differenze di genere".Gibelli ha anche parlato del progetto della Regione sull'anniversario della nascita di Leonardo da Vinci come di una scommessa vinta che, ha evidenziato, sta ottenendo i risultati attesi grazie alla dinamicità culturale del Pordenonese e dell'Isontino che hanno fatto da traino per il resto della regione.La stagione artistica 2019 della società musicale San Marco, fondata a Pordenone nel 1969, mira a festeggiare i cinquant'anni di attività, offrendo agli appassionati dei vari generi musicali occasioni di intrattenimento e arricchimento culturale nello spirito che anima il sodalizio pordenonese, sintetizzato dallo slogan che valorizza la stagione del cinquantenario coniato da Enzo Bosso: "La musica è come la vita, si può fare in un solo modo, insieme". ARC/CM/Red