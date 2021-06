Cultura:Gibelli, Notte Romantica è vivere bene in borghi più belli Fvg

Udine, 22 giu - "Nel Nordest si vive bene perché abbiamo il privilegio di prenderci dei momenti per assaporare la bellezza. La Notte Romantica è uno di questi. Un progetto che meritava di essere finanziato perché avvicina la cultura e l'arte al piacere di una visita turistica in un piccolo borgo da riscoprire".



L'assessore regionale alla Cultura, Tiziana Gibelli, ha espresso il suo apprezzamento per l'iniziativa Notte Romantica presentata stamattina in videoconferenza assieme a Fiorello Primi, presidente nazionale dell'Associazione I Borghi più belli d'Italia, Markus Maurmair, sindaco di Valvasone-Arzene e coordinatore dei Borghi più belli del Friuli Venezia Giulia ed Emanuela Furlan, direttore artistico della manifestazione.



La Notte Romantica si svolgerà nelle serate dal 23 al 27 giugno in undici delle tredici località del Friuli Venezia Giulia inserite nella rete dei Borghi più Belli d'Italia. Clauiano, Cordovado, Fagagna, Gradisca d'Isonzo, Poffabro, Polcenigo, Sappada, Sesto al Reghena, Toppo, Valvasone e Venzone ospiteranno un ricco programma di eventi che coniuga cultura, arte e intrattenimento.



"La cultura è bellezza che in queste aree si trasforma anche in vera e propria bontà da degustare perché qui abbiamo anche la fortuna di detenere un grande patrimonio culturale immateriale che è il complesso della nostra enogastronomia. Ci sono quindi tutti gli ingredienti perché questa iniziativa dei Borghi più belli d'Italia del Friuli Venezia Giulia, sia un momento che in molti avranno il piacere di vivere e che avrà il suo meritato successo", ha concluso Gibelli.



Tutto il programma è consultabile sul sito borghibellifvg.it.





