Cultura: Gibelli, mostra di Sandro Miller arricchisce proposte FVG

Trieste, 30 ott - "Negli ultimi mesi, la pandemia da Covid-19ha stravolto le vite di tutti noi, mettendo a dura prova lesicurezze e le abitudini quotidiane. Ma in questo scenario lacultura non si può e non si deve fermare, perché in un momento diincertezza abbiamo bisogno del pane, ma anche delle rose. Citengo a ringraziare Erpac, con il suo direttore Anna Del Bianco,la quale, assieme a Guido Comis, Simona Cossu e a tutti gli altridipendenti dell'Ente, ha lavorato incessantemente e con milleincognite per riuscire a portare nel Friuli Venezia Giulia laprima assoluta di una mostra peculiare, che mette insieme ungrande fotografo con un grande attore per reinterpretareegregiamente altri fotografi e attori".

Lo ha affermato l'assessore regionale alla Cultura, TizianaGibelli, intervenuta in videoconferenza alla presentazione dellagrande mostra fotografica 'Malkovich, Malkovich, Malkovic homageto protographic masters Sandro Miller'.

"Si tratta - ha aggiunto l'assessore - di un ulteriore esempio dicome i soggetti culturali della nostra regione non si sianoarresi alle difficoltà, ma, anzi, abbiano saputo reinventarsi,seguendo con estremo rigore le disposizioni di sicurezza indicatedalle linee guida, ricorrendo anche al supporto digitale".

"Sono molto orgogliosa - ha concluso Gibelli - di poter affermareche nel Friuli Venezia Giulia il settore della cultura non si èfermato, così come testimonia il rilevante numero di domande diincentivo arrivate sull'Art Bonus FVG: ciò, dimostra lasensibilità del nostro territorio e dei suoi imprenditori iquali, nonostante le difficoltà economiche, hanno volutoinvestire in cultura".

La rassegna si compone di sessantuno scatti di Sandro Miller, cheritraggono l'attore Malkovich mentre rappresenta, con grandeprofessionalità, con il trucco, le maschere, gli effetti specialiche oggi consentono di imitare chiunque, personaggi come AlbertEinstein che mostra la lingua al fotografo Arthur Sasse, CheGuevara ritratto da Alberto Konda, Alfred Hitchcock fotografatoda Albert Watson, Jack Nicholson truccato da Joker per lo scattodi Herb Ritts.

È un'occasione importante per avvicinare l'opera di un fotografopubblicitario e regista, Sandro Miller, e scoprire attraverso iritratti di personaggi interpretati per i suoi scatti dal grandeattore John Malkovic la testimonianza di protagonisti dellastoria del secolo scorso, frammenti di espressioni, attimi fugacidi immagini, ricostruite con la maestria di una artista cheriesce a interpretare la sintesi dei soggetti ripresi.

Sandro Miller è uno dei 200 migliori fotografi pubblicitari almondo, autore di campagne di promozione per alcuni dei più grandimarchi e Case mondiali; è stato spesso impegnato a diffondere,attraverso il messaggio della cultura che una semplice immaginepuò trasmettere, i valori della solidarietà.

La rassegna è organizzata dall'Erpac e sarà aperta a Trieste, alMagazzino delle idee, da domani fino al 31 gennaio 2021.ARC/CM/al

© RIPRODUZIONE RISERVATA