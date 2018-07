Cultura: Gibelli in visita a sito PalÃ¹ Livenza per giornata preistoria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Polcenigo, 24 lug - L'assessore regionale alla Cultura Tiziana Gibelli ha visitato il sito Unesco del Palù del Livenza di Polcenigo, dove era in corso di svolgimento la Giornata della preistoria.Accompagnata per l'occasione dal vicesindaco Antonio Del Fiol, dagli assessori comunali Oliva Quaia e Anna Zanolin nonché dal direttore degli scavi Roberto Micheli, l'esponente dell'esecutivo regionale ha avuto modo di partecipare all'iniziativa, che ha preso il via alle 6.30 con un concerto per pianoforte e voce e ha visto la presenza di numerosi visitatori che hanno affollato il sito. In quell'area sono tra l'altro attivi sette laboratori rivolti a bambini e ragazzi, allo scopo di divulgare - anche ai più giovani - gli studi che si stanno compiendo nel luogo palaffiticolo pordenonese.Come illustrato da Micheli all'assessore regionale, tra i reperti recuperati dagli scavi in corso, risultano di particolare interesse quelli che attestano la tipologia di vegetazione del Palù e risalenti a circa 6 mila anni fa; si tratta di nocciole, ghiande ed altre bacche che costituivano parte dell'alimentazione utilizzata nel periodo del Neolitico. ARC/AL/ppd