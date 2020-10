Cultura: Gibelli, importanti progetti Regione per futuro Aquileia

Udine, 21 ott - Realizzazione della variante per trasferire il traffico lungo la SR352 fuori dal centro storico, dotazione dell'infrastruttura di fibra ottica a copertura di tutta la località, realizzazione dell'ufficio unico per la gestione degli appalti, trasferimento del Museo Archeologico dal Mibact alla Fondazione.



Sono i quattro capisaldi della programmazione regionale a favore di Aquileia, riassunti oggi dall'assessore regionale alla Cultura, Tiziana Gibelli, intervenuta alla seduta della V Commissione per l'audizione in merito alle dimissioni del presidente della Fondazione Aquileia, Antonio Zanardi Landi.



In merito alla decisione del presidente, Gibelli ha parlato di "fulmine a ciel sereno".



L'assessore ha rivendicato, in particolare, la scelta della Regione di creare l'Ufficio unico per Aquileia "richiesta che ci è venuta dalla Soprintendenza e che consentirà di dare impulso alle pratiche di appalto per le opere di valorizzazione della città romana e che comunque non sono di competenza della Fondazione. L'Ufficio farà convergere le competenze del personale regionale, dell'Erpac e del Comune e eviterà di perdere i fondi ministeriali destinati agli scavi archeologici".



Quanto alla variante, Gibelli ha ricordato che la stessa è prevista nel Piano di gestione del sito Unesco, mentre l'investimento sulla fibra è funzionale alla fruizione turistica della città attraverso la realtà aumentata.



"Faccio presente - ha commentato Gibelli - che la Fondazione vive solo di contributi pubblici, il che rende inderogabile l'applicazione del Codice degli appalti pubblici, che purtroppo, come mi capita spesso di evidenziare, ha triplicato i tempi di realizzazione delle opere".



"L'intento - ha dichiarato Gibelli - non è certamente quello di togliere competenze alla Fondazione, bensì quello di aiutare ed agevolare sia la Soprintendenza che la Fondazione, affinché non vadano perduti i fondi destinati dal ministero.



"La Regione è pienamente consapevole delle potenzialità e dell'importanza di Aquileia per la nostra regione, sia dal punto di vista culturale che turistico e la Fondazione è strategica nello sviluppo che vogliamo dare alla città. Per questo abbiamo messo in campo tutti questi provvedimenti che, auspichiamo, possano portare Aquileia ad essere ancora più attrattiva" ha chiosato Gibelli. ARC/SSA/gg



