Cultura: Gibelli, il Cid di Torviscosa spazio per iniziative regionali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torviscosa, 12 lug - "Il Centro informazione e documentazione di Torviscosa è uno spazio meraviglioso che merita di ospitare iniziative regionali".Lo ha affermato l'assessore regionale alla Cultura, Tiziana Gibelli, che oggi a Torviscosa ha preso parte ad un doppio appuntamento all'insegna della città fabbrica e dell'arte scultorea di Leone Lodi, esponente del movimento del Novecento italiano e autore di due importanti opere presenti all'ingresso del polo chimico.Gibelli ha rivolto un plauso alla Fondazione Bracco, che ha consentito il recupero e restauro delle due statue, e al Comune di Torviscosa per aver voluto omaggiare una figura artistica importante "simbolo di un legame tra Torviscosa e Milano, dove Lodi aveva il proprio atelier".Se la liaison tra la fabbrica e la città è la matrice stessa della nascita di Torviscosa, città di fondazione sorta sul concetto di autarchia nel 1938, Gibelli non ha mancato di evidenziare l'attualità del rapporto tra arte e industria, indicando in Diana Bracco, presidente dell'omonimo gruppo e presente all'evento, "unica vera mecenate, che ha saputo distinguersi per doti imprenditoriali e personali dagli anni '80 ad oggi".Allo scultore lombardo è stato dedicato il libro "Le creature di pietra di Leone Lodi", a cura di Chiara Gatti, che racconta la genesi e il restauro delle due statue monumentali realizzate nel 1938 e dedicate all'agricoltura e all'industria. La statua riferita all'agricoltura è intitolata "La continuità della stirpe nel lavoro" e rappresenta una donna seduta con un bambino sulle ginocchia e un uomo in piedi con un badile, mentre "Sintesi di Forza, Ragione e Fede" è il titolo della statua dedicata all'industria che rappresenta un cavallo trattenuto da un uomo.La serata si è conclusa con l'inaugurazione della mostra fotografica "Leone Lodi a Torviscosa. Tra realtà e metafisica", allestita negli spazi del Cid stesso, che rimarrà aperta al pubblico dal 12 luglio al 30 settembre con ingresso libero. L'evento è stato organizzato dalla Fondazione Bracco in collaborazione con il Comune di Torviscosa nell'ambito delle celebrazioni per gli 80 anni di fondazione della città-fabbrica. ARC/SSA