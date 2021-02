Cultura: Gibelli, dal 1/3 15 giorni per domande ristori fondo perduto

Trieste, 26 feb - "Lunedì 1 marzo alle ore 9 si aprono i termini per la presentazione delle domande per i ristori a fondo perduto per le attività culturali e sportive che da quasi un anno hanno subito un fermo a causa delle restrizioni anti Covid e che erano rimaste escluse dagli altri provvedimenti di ristoro sia nazionali che locali".



A renderlo noto è l'assessore regionale alla Cultura e allo Sport, Tiziana Gibelli, a seguito dell'approvazione definitiva della delibera da parte della giunta regionale.



"Siamo pronti a partire - rileva Gibelli - per dare una risposta concreta e rapida a tutti quei lavoratori che non hanno ancora ricevuto alcun tipo di sovvenzione e che, purtroppo, sono fermi ormai da quasi un anno. Ci tengo a ringraziare i dirigenti e i loro collaboratori della Direzione Centrale Cultura e Sport, perché sono riusciti a mettere in piedi in pochissimo tempo il provvedimento e tutto il suo iter: ad un mese dall'approvazione in Consiglio Regionale possiamo, infatti, già partire con la presentazione delle domande".



"Le domande - prosegue l'assessore - potranno essere presentate dalle ore 9 di lunedì 1 marzo fino alle ore 16 di lunedì 15 marzo. Ci saranno, quindi, quindici giorni di tempo per poter inoltrare la richiesta ed i fondi saranno erogati in maniera tempestiva con una procedura a sportello e non con un click day".



Le domande potranno essere presentate al seguente link del sito della Regione Friuli Venezia Giulia http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/attivita-c ulturali/FOGLIA19/ dove sono disponibili anche due videotutorial per agevolare la compilazione (https://youtu.be/75irLooWjVs; https://youtu.be/tw095eq78m4) . Per qualsiasi informazione, richiesta o chiarimento in merito è a disposizione degli utenti l'indirizzo e-mail: ristoriculturaesport@regione.fvg.it.



Si ricorda che possono beneficiare delle sovvenzioni lavoratori autonomi, imprenditori individuali o liberi professionisti che realizzano o organizzano attività culturali o sportive o che gestiscono beni del patrimonio culturale o altri luoghi della cultura regionali. I soggetti devono essere titolari di partita Iva con codici Ateco rientranti tra quelli elencati nel bando (riportati in calce). I beneficiari devono risultare attivi alla data di presentazione della domanda e avere sede legale operativa, sede secondaria o unità locale in Friuli Venezia Giulia. Il contributo a fondo perduto è di 1.500 euro per ciascun beneficiario e ammontano a 3 milioni di euro le risorse regionali messe a disposizione.



Questo l'elenco dei 31 codici Ateco ammessi ai ristori (ai fini della domanda va preso in considerazione il codice primario come risulta al 31/12/2019 dal certificato di attribuzione della partita Iva): Ateco 2007 - 77.39.94 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi; Ateco 2007 - 79.90.11 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi e altri eventi ricreativi; Ateco 2007 - 82.30.00 - Organizzazione di convegni; Ateco 2007 - 90.01.01 - Attività nel campo della recitazione; Ateco 2007 - 90.01.09 - Altre rappresentazioni artistiche; Ateco 2007 - 90.02.01 - Noleggio con operatore di strutture per manifestazione e spettacoli; Ateco 2007 - 90.02.02 - Attività nel campo della regia; Ateco 2007 - 90.02.09 - Altre attività di supporto; Ateco 2007 - 90.03.09 - Altre creazioni artistiche e letterarie; Ateco 2007 - 90.04.00 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche; Ateco 2007 - 93.11.10 - Gestione di stadi; Ateco 2007 - 93.11.20 - Gestione di piscine; Ateco 2007 - 93.11.30 - Gestione di impianti sport; Ateco 2007 - 93.11.90 - Gestione di altri impianti; Ateco 2007 - 93.12.00 - Attività di club sportivi; Ateco 2007 - 93.13.00 - Gestione di palestre; Ateco 2007 - 93.19.10 - Enti e organizzazioni sportivi; Ateco 2007 - 93.19.92 - Attività delle guide alpine; Ateco 2007 - 93.19.99 - Altre attività sportive nc; Ateco 2007 - 96.04.10 - Servizi di centri per il benessere; Ateco 2007 - 96.09.05 - Organizzazione di feste e cerimonie; Ateco 2007 - 96.09.09 - Altre attività di servizi per la persona nca; Ateco 2007 - 59.14.00 - Attività di proiezione cinematografica; Ateco 2007 - 59.11.00 - Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi; Ateco 2007 - 59.12.00 - Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi; Ateco 2007 - 85.51.00 - Corsi sportivi e ricreativi; Ateco 2007 - 85.52.00 - Formazione culturale; Ateco 2007 - 91.01.00 - Gestione biblioteche, mediateche e service; Ateco 2007 - 91.02.00 - Gestione musei; Ateco 2007 - 91.03.00 - Gestioni luoghi storici e attrazione simili; Ateco 2007 - 93.29.90 - Altre attività di intrattenimento e divertimento. ARC/Com/EP



