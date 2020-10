Cultura: Gibelli-Bini, Collio Unesco è progetto che unisce e valorizza

Trieste, 8 ott - "La presenza del progetto Collio Unesco in una vetrina prestigiosa come quella della regata velica Barcolana, dimostra quanto sia radicata e condivisa dal territorio questa candidatura attorno alla quale non solo la Regione Friuli Venezia Giulia, ma anche la Camera di Commercio della Venezia Giulia con i sindaci dei Comuni italiani e sloveni interessati, lavorano con concretezza e convinzione".



Lo ha detto oggi a Trieste l'assessore regionale alla Cultura con delega allo Sport Tiziana Gibelli alla presentazione delle iniziative di promozione organizzate dalla Camera di Commercio della Venezia Giulia nell'ambito della Barcolana 2020 per il rilancio della candidatura di Brda-Collio-Cuei a Patrimonio mondiale dell'Unesco. All'evento hanno preso parte anche l'assessore regionale alle Attività produttive e turismo, Sergio Emidio Bini, il presidente dell'ente camerale della Venezia Giulia Antonio Paoletti, il sindaco di Cormons Roberto Felcaro, Comune capofila della candidatura, Tina Novak Samec in rappresentanza del Collio slovena Brda e il consigliere regionale Diego Bernardis, promotore del progetto sin dal 2015.



L'assessore Gibelli ha rimarcato la significativa valenza culturale del progetto che, sostenuto dalla Regione, "persegue l'obiettivo di inserire l'area transfrontaliera del Collio tra l'elenco dei siti Unesco in Italia, restituendo valore a un territorio unico dal punto vista paesaggistico in cui insiste un retaggio di saperi secolari legati alla vinificazione e a tecniche, come quella dei tipici terrazzamenti, e nel quale vige una coesistenza pacifica e collaborativa delle due comunità testimoniata dalla storia e unita da cultura e tradizioni antiche". Nel corso dell'iniziativa Gibelli ha quindi riferito i contenuti del messaggio inviato dall'ufficio Unesco del segretariato generale del Mibact, che ha definito l'evento odierno un'importante manifestazione per il rilancio della candidatura e ha assicurato la massima disponibilità a collaborare e condividere le scelte da farsi per realizzare questo progetto transnazionale.



Intervenendo sul tema all'interno dello stand di PromoturismoFVG l'assssore Bini ha evidenziato che "questa è una sfida importante per la Regione che vuole sostenere con convinzione la candidatura di Brda-Collio-Cuei a Patrimonio dell'umanità. Centrare questo obiettivo rappresenterebbe per la nostra regione il completamento di un percorso che ha già visto ottenere altri 5 riconoscimenti analoghi, con rilevanti vantaggi per i territori limitrofi, con i quali abbiamo avviato una solida collaborazione".



Bini ha quindi rimarcato che "nonostante le difficoltà del turismo causate dalla pandemia, il Friuli Venezia Giulia è stata quest'anno la terza regione in Italia per capacità di recupero della presenza rispetto al periodo pre-covid. Un risultato ottenuto sia per la bellezza dei suoi paesaggi sia per la capacità di far comprendere che il nostro è un territorio sicuro dal punto di vista sanitario, grazie all'impegno congiunto delle istituzioni e degli operatori turistici. Ora siamo all'ultimo miglio di una maratona che ci consentirebbe di aggiungere la sesta perla a una meravigliosa collana e la Regione intende continuare a supportare questo progetto al fine di raggiungere quanto prima questo risultato".



"La visibilità e il peso internazionale dal punto di vista promozionale e comunicativo di Barcolana 52 - ha quindi osservato il presidente della Camera di Commercio della Venezia Giulia Antonio Paoletti - sono da sostegno e ulteriore impulso alle candidature di Nova Gorica-Gorizia a Capitale Europea della Cultura 2025 e Brda-Collio-Cuei Patrimonio mondiale Unesco. In particolare la Cciaa Vg è capofila dell'Associazione temporanea di scopo (Ats) che dovrà presentare nelle sedi competenti la candidatura a sito Unesco transfrontaliero del Brda-Collio-Cuei. Dopo lo stop dovuto all'emergenza da Covid-19 ora è fondamentale ripartire con intensità e determinazione; per tale ragione abbiamo inteso coinvolgere gli attori attorno un tavolo in questa importante occasione". ARC/CCA-MA/al



