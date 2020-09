Cultura: Gibelli, Bestiario Immaginato per una società più consapevole

Udine, 22 set - "La cultura è un bene al quale tutti hanno il diritto di accedere, così come tutti i cittadini hanno il diritto di poter imparare a scegliere le forme di espressione e l'offerta culturale, attraverso una formazione che nella più tenera età è rappresentata dall'educazione scolastica. Iniziative come Bestiario Immaginato 2020, svolgono con efficacia un ruolo che è sinergico a quello del mondo della scuola e delle famiglie e porgono ai più giovani gli strumenti per poter interpretare, da adulti, un ruolo consapevole nella società".



L'assessore regionale alla Cultura, Tiziana Gibelli, ha commentato così Bestiario Immaginato - Congresso dei bambini, un progetto di mediazione artistica sostenuto dalla Regione e prodotto da Damatrà onlus, coinvolgendo alcune realtà italiane tra le quali Invasioni creative, di Udine, ed estere, come l'Art de source di Parigi, Lluvia Horizontal di Valencia, la Biblioteca civica di Pola e la Biblioteca centrale Srecko Vilhar di Capodistria, e i Comuni di Fagagna, Pagnacco, Martignacco, Moruzzo, Remanzacco, Colloredo di Monte Albano, Tavagnacco e San Vito di Fagagna.



"Tutti hanno diritto alla cultura - ha affermato l'assessore Gibelli intervenendo alla presentazione, svoltasi nella Casa della contadinanza al Castello di Udine - e, spesso, chi vive nel bello, nelle realtà ricche di storia, fascino, arte, non se ne rende conto, non tanto perché ha fatto l'abitudine ai luoghi natii, ma forse perché nessuno, quand'era bambino, gli ha porto la chiave della conoscenza, gli ha fornito gli strumenti per saper apprezzare meglio ciò che lo circonda". Mentre il Congresso dei bambini, in forma ludica, ma anche educativa, ha dato e dà finalmente modo, anche ai più piccoli, di esprimersi in modo corale, di condividere le esperienze relazionandosi con i propri coetanei, lungo un percorso formativo.



"I protagonisti del progetto - ha aggiunto Gibelli - hanno imparato fin da piccini che non bisogna avere paura di cimentarsi e confrontarsi con gli altri: ciò, rappresenta un'opportunità non banale, in quanto, spesso, sono le paure inconsce a frenarci nella comunicazione e nei rapporti con le altre persone".



Bestiario Immaginato, ha proseguito l'assessore, è dunque un evento prezioso per l'intera comunità, perché insegna ai cittadini del domani a muoversi nella realtà dove vivono, per ora con l'immaginazione ma anche con esempi concreti, e da adulti nella realtà, in quel dedalo che a volte sembra intricato, cioè la vita.



"Un labirinto - ha concluso - che con l'approccio corretto e consapevole serba sempre nuove opportunità e si apre a progetti per un futuro costruttivo, purché siamo consapevoli del momento nel quale stiamo vivendo".



Il risultato delle attività di interazione sociale svolte grazie ai linguaggi artistici e multimediali, di laboratori esperienziali per l'infanzia e di altre attività, ovvero, del Congresso dei bambini, sarà concretizzato anche da un'installazione multimediale al Castello di Colloredo di Monte Albano, che sarà visitabile il 25 e 26 settembre, mentre domenica 27 settembre, al Museo archeologico nazionale di Cividale del Friuli, sarà proposta una mostra d'arte relazionale. Entrambi gli eventi saranno dedicati a famiglie con bimbi dai 5 agli 11 anni. ARC/CM/pph



© RIPRODUZIONE RISERVATA