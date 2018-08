Cultura: Gibelli, bande importanti per diffondere valore musica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Concerto Anbima Fvg 25/8 ad Aquileia in ricordo Grande GuerraTrieste, 02 ago - "Le bande rappresentano uno strumento fondamentale per diffondere la cultura musicale sul territorio regionale attraverso una presenza capillare e un'attività che riesce a coinvolgere molti giovani".Lo ha detto l'assessore alla Cultura del Friuli Venezia Giulia, Tiziana Gibelli, che oggi a Trieste ha presentato il doppio appuntamento del concerto-evento "Guerra di Pace 2018, in memoriam", curato dall'Associazione nazionale bande italiane musicali autonome (Anbima) Fvg, in programma venerdì 24 agosto a Rovereto e sabato 25 agosto (a ingresso gratuito con inizio alle ore 21) ad Aquileia, nella suggestiva cornice di piazza Capitolo, a poca distanza dalla Basilica.Sottolineando la funzione culturale, didattica e sociale delle bande e paragonandola ad una sorta di "apostolato laico", l'assessore ha ricordato con soddisfazione l'intensa collaborazione tra la stessa Anbima e il Conservatorio di Udine, attraverso l'organizzazione di una serie di campus riservati ai giovani nei quali il grado di apprendimento viene certificato dallo stesso Conservatorio."Un esempio - ha affermato Gibelli - unico e virtuoso di sinergia che il Friuli Venezia Giulia potrebbe esportare anche in altre regioni nell'ottica di esaltare e promuovere in ambito musicale il coinvolgimento delle nuove generazioni".I due concerti agostani vedranno la partecipazione di 158 ragazzi della banda dell'Anbima regionale, uniti ai 40 cantori del coro Sant'Ilario di Rovereto. Come è stato spiegato dagli stessi organizzatori, la scelta di Aquileia è ricaduta in virtù del valore storico della figura del milite ignoto, la cui salma nel 1921 venne tumulata nel sacello posto sull'Altare della Patria, a Roma, dopo essere stata trasportata da uno speciale carro funebre ferroviario partito proprio dalla stessa Aquileia.Il repertorio musicale è composto da 11 canti della Grande Guerra reinterpretati e arrangiati per banda e coro da altrettanti compositori provenienti da tutt'Italia. La finalità è quella di rivedere e arricchire in chiave contemporanea l'esperienza della guerra recuperando i canti e le melodie che l'hanno rappresentata.Il progetto "Guerra di Pace 2018, in memoriam" si inserisce nel percorso culturale e celebrativo per il centenario della prima guerra mondiale: la prima tappa, nel 2015, fu l'esibizione della formazione bandistica giovanile al Sacrario Militare di Redipuglia, a cui fece seguito due anni dopo un concerto al Sacrario Militare del Verano a Roma. ARC/GG/fc