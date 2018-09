Cultura: Gibelli, antichi saperi vanno conservati e tramandati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

"Fiera dei Thest a Polcenigo seconda solo a Sagra dei Osei"Trieste, 1 set - "Gli antichi saperi rappresentano un patrimonio culturale immateriale e conservano ancora oggi le loro essenzialità ma, per essere tramandati alle future generazioni, devono essere praticati pur in presenza del sempre crescente supporto della tecnologia".È quanto ha affermato oggi a Polcenigo, nell'ambito della 345. Fiera dei Thest, l'assessore alla Cultura del Friuli Venezia Giulia, Tiziana Gibelli, a margine della presentazione di una pubblicazione sulla cesteria a cura del Comune e dell'ecomuseo Lis Aganis, evento a cui hanno preso parte, tra gli altri, anche il sindaco Mario della Toffola e il senatore Franco Dal Mas.Gibelli ha infine rimarcato l'importanza delle collaborazioni con più soggetti, come avvenuto in questa occasione con Lis Aganis, anche per eventi che caratterizzano uno specifico Comune come la Fiera dei Thest di Polcenigo che, ha evidenziato, in Regione tra le antiche fiere è seconda solo alla Sagra dei Osei per storicità certificata.ARC/FC