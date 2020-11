Cultura: Gibelli, al via accordo con Duino per Villaggio del Pescatore

"Punto arrivo percorso per avviare sviluppo area straordinaria"

Trieste, 28 nov - È stato approvato dalla Regione, su propostadell'assessore alla Cultura Tiziana Gibelli, lo schema di accordodi programma per la valorizzazione e sviluppo del sitopaleontologico del Villaggio del Pescatore di Duino Aurisina eper la creazione di un parco naturalistico, archeologico epaleontologico.

Il sito paleontologico del Villaggio del Pescatore è ungiacimento fossilifero di straordinaria rilevanza in cui sussisteuna breccia calcarea del Cretacico Superiore (circa 75 milioni dianni fa) contenente resti ben conservati di rettili, tra cuidinosauri (adrosauroidi) e coccodrilli, frammenti di pterosauro,pesci, crostacei e vegetali. Tra le principali scoperte vi sonoquelle di due adrosauri fossili pressoché integri, denominatiAntonio e Bruno e esposti al Museo civico di Storia naturale diTrieste. Si tratta di un'area per la gran parte dichiarata dinotevole interesse pubblico, sottoposta a tutela integrale condivieto di qualsiasi modifica allo stato del luogo, a esclusionedi interventi mirati di ricerca scientifica, conservazione evalorizzazione concordati con la Soprintendenza.

Lo schema di accordo da sottoscriversi tra la Regione FriuliVenezia Giulia, rappresentata dal Ministero per i beni e leattività culturali e per il turismo/Segretariato regionale per ilFriuli Venezia Giulia e il Comune di Duino Aurisina, attribuisceproprio al Comune il ruolo di soggetto responsabile dellarealizzazione delle azioni individuate, con il compito, tral'altro, di governare il processo di realizzazione degliinterventi programmati e attivare le risorse organizzative,tecniche e finanziarie necessarie all'attuazione.

Le azioni individuate sono state raggruppate in tre fasi: laprima comprende le attività di progettazione del parco, compresala perimetrazione precisa, e la sua istituzione; la seconda laprogettazione esecutiva dei singoli interventi e la redazione delpiano di gestione; la terza l'esecuzione dei lavori el'affidamento dei servizi connessi alla gestione.

La realizzazione di un parco mira da una parte a promuovere lafrequentazione e la conoscenza da parte del pubblico dell'areatramite attività divulgative, educative e ludico ricreative, insinergia con le attività già presenti sul territorio di DuinoAurisina, dall'altra a migliorare la qualità dell'ambiente e delpaesaggio promuovendo opere di ripristino dei sentieri, deipercorsi ciclopedonali, dei terreni, dei terrazzamenti e degliedifici esistenti secondo metodologie e materiali innovativibenché ispirati alla tradizione, come pure attivitàagro-pastorali - anche in concessione - con particolareattenzione al riordino e alla coltivazione del bosco e delpascolo secondo criteri di sviluppo sostenibile ed ecocompatibile.

"L'accordo di programma - rileva l'assessore alla Cultura e alloSport, Tiziana Gibelli - rappresenta il punto d'arrivo di unpercorso che è iniziato quasi due anni fa quando il sindacoDaniela Pallotta mi ha informato delle potenzialità e delleproblematiche che aveva la zona del Villaggio del Pescatore:un'area che rappresenta un unicum a livello europeo e mondiale,perché è il sito con più fossili di dinosauro concentrati nellostesso posto, nello specifico si tratta di sedici adrosauri. Manon è tutto, in quanto nella stessa area vi sono anche importantiresti di un abitato di epoca romana, come Palazzo d'Attila e CasaPahor".

"Il documento - spiega Gibelli - è stato redatto in tempistrettissimi, per questo tengo a ringraziare gli uffici dellaDirezione Cultura e Sport e quelli delle Infrastrutture, e ciòconsentirà di impegnare le risorse, pari 1,5 milioni di euro,stanziate dalla Regione nell'ambito dell'assestamento bilancio,oltre alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio delFriuli Venezia Giulia e al segretariato regionale del Mibact".

Allo stanziamento di 1,5 milioni euro si sommano le risorsederivanti da due contributi regionali, precedentemente concessial Comune di Duino Aurisina per altre finalità, il cui totaleammonta a 517.875 euro. Le risorse regionali stanziate sarannotrasferite al Comune su presentazione del quadro economicocomplessivo degli interventi. Per sovrintendere all'attuazionedell'accordo è prevista l'istituzione di un Comitato di indirizzo.ARC/EP/ma

© RIPRODUZIONE RISERVATA