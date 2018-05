Cultura: Fedriga, cordoglio per Angela Felice, una vita per il teatro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Udine, 2 mag - "Il Friuli Venezia Giulia perde una importante esponente del mondo della cultura e del teatro, una donna di profondo spessore, una docente apprezzata, oltre che una firma autorevole per case editrici nazionali e riviste di settore".Lo ha affermato il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, esprimendo il suo cordoglio per la morte di Angela Felice, già direttore artistico del Teatro Club Udine, vice presidente dell'Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia e fino allo scorso anno direttrice del Centro studi Pier Paolo Pasolini di Casarsa.Angela Felice è stata per tanti anni anche l'anima del "Palio studentesco" di Udine, fucina di attori, sceneggiatori, registi e appassionati di teatro."Il mondo della cultura della nostra regione deve molto alla sua competenza, passione e alla sua infaticabile energia organizzatrice", ha commentato Fedriga. ARC/EP/ppd