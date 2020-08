Cultura: Bande da tutto Fvg per concerto fine campus rispettoso norme

Udine, 30 ago - La Regione esprime apprezzamento per l'iniziativa che ha riunito a Osais di Prato Carnico per il concerto di fine campus 120 ragazzi provenienti da bande musicali di tutto il Friuli Venezia Giulia.



Il vicegovernatore della Regione, che ha preso parte all'evento "Musica Insieme" 2020 organizzato dalla Banda giovanile regionale Anbima Fvg, ha rilevato come sia stata una manifestazione importante che ha premiato i giovani che, limitati dalle norme anti Covid-19, si sono uniti nella musica, rispettosi delle misure di sicurezza. ARC/EP



