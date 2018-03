Cultura: 40 domande per bando Por Fesr imprese culturali e creative

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 28 mar - Sono 40 le domande di contributo pervenute alla Regione Friuli Venezia Giulia a valere sul bando 2.1.b.1 del Por Fesr FVG 2014/2020, che prevede il finanziamento di programmi personalizzati di sviluppo imprenditoriale finalizzati alla creazione sul territorio regionale di nuove imprese culturali e creative, nonché di imprese turistiche.Il termine di presentazione delle domande scadeva il 22 marzo.L'iniziativa, che ha registrato il significativo riscontro di interesse da parte degli operatori culturali del Friuli Venezia Giulia, gode di uno stanziamento di 1.300.000 euro. Le domande di finanziamento sono state presentate da aspiranti imprenditori, liberi professionisti, associazioni, nonché imprese neo costituite che concorrono alla concessione di sovvenzioni individuali dell'importo massimo di 65.000 euro destinati a ciascuno dei progetti selezionati.I progetti che si aggiudicheranno il finanziamento saranno sviluppati grazie al supporto imprenditoriale offerto degli incubatori certificati regionali, sotto il coordinamento tecnico operativo di Area Science Park, partner pubblico della Regione nell'implementazione delle attività del Por Fesr Fvg 2014-2020 nel settore cultura, creatività e turismo.L'opportunità di finanziamento prevista dal bando è stata preceduta da un'intensa fase di animazione del territorio regionale. In affiancamento ai consueti Infoday, è stato infatti attivato un servizio di Helpdesk per venire incontro alle esigenze di informazioni dei potenziali beneficiari. Le attività di animazione diretta, realizzate dagli uffici regionali e dal personale tecnico di Area Science Park, si sono protratte per i tre mesi successivi all'adozione del bando e hanno registrato la partecipazione di oltre quaranta team di progetto.La pubblicazione della graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento è prevista entro la fine del mese di luglio 2018.In regione si contano 5.179 imprese "core" della cultura, di cui 2.259 industrie creative, 2690 industrie culturali, 214 performing arts e arti visive e 16 del patrimonio storico artistico.Secondo un recentissimo rapporto presentato dalla Fondazione Symbola, il Friuli Venezia Giulia è nono nella graduatoria delle regioni che più producono ricchezza e lavoro con la cultura e la creatività. ARC/PPH/ppd