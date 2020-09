Cultura: 290mila euro per progetti approfondimento conoscenza storia

Domande da inviare entro il 30/9



Pordenone, 10 set - Favorire l'approfondimento e la conoscenza della storia, attraverso la voce e i testi di scrittori e poeti che ne hanno raccontato gli accadimenti.



È questo lo scopo dell'avviso pubblico per la realizzazione di progetti educativi e didattici illustrato oggi dalla Regione nel corso di un webinar online. Il bando, che può contare su uno stanziamento complessivo pari a 290mila euro, è rivolto a scuole statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione e alle associazioni senza fini di lucro, che posso partecipare all'avviso singolarmente o nell'ambito di un rapporto di partenariato.



Ogni progetto approvato potrà ottenere un contributo che oscilla dagli 8mila ai 15mila euro in base al punteggio riconosciuto, tenendo conto di alcuni criteri oggettivi (25 punti) e valutativi (75 punti) fissati dalla Regione. Se la proposta otterrà meno di 50 punti non potrà usufruire del sostegno previsto dall'avviso.



La domanda di partecipazione, da inviare esclusivamente attraverso il sistema informatico al quale si può accedere dal seguente link http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/attivita-c ulturali/FOGLIA17/, va presentata entro le 16 del 30 settembre. Le graduatorie verranno pubblicate entro 90 giorni dalla chiusura dei termini per l'inoltro delle richieste. ARC/AL/ma



