Cultura: 19/3 a Ud presentazione corso per operatori biblioteche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 17 mar - Lunedì 19 marzo dalle 10 alle 12 nella sala Pasolini della Regione a Udine verrà presentato il corso di formazione per operatori delle biblioteche del Friuli Venezia Giulia dal titolo "Nessuna biblioteca è un'isola: confrontarsi con la comunità per migliorare i servizi".I contenuti, le modalità di iscrizione, gli obiettivi e lo svolgimento del corso saranno illustrati nel dettaglio da Rita Auriemma, direttore del Servizio catalogazione, formazione e ricerca dell'Ente regionale per il patrimonio culturale (Erpac) e Elisa Callegari, presidente regionale dell'Associazione italiana biblioteche e Dino Barattin anch'egli in rappresentanza dell'Erpac.Il percorso formativo, articolato in diversi moduli tra i mesi di marzo e luglio, partirà da un'analisi sistematica del territorio e dei bisogni dell'utenza in una società in continua evoluzione e permetterà di acquisire le conoscenze necessarie a offrire un servizio efficiente, articolato, inclusivo e monitorato dal punto di vista amministrativo e della rendicontazione sociale. ARC/Com