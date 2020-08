Crociere: soddisfazione ritorno Costa a Ts in incontro Regione-Thamm

Trieste, 24 ago - La ripartenza delle crociere di Costa a Trieste il prossimo 6 settembre è stata al centro di un incontro tra il governatore della Regione Friuli Venezia Giulia e Michael Thamm, Group ceo Costa Group and Carnival Asia.



Grande soddisfazione è stata espressa dalle parti: dal governatore è stato evidenziato che si tratta di un passaggio di spicco che richiede a tutti i soggetti istituzionali di continuare a fare sistema e di proseguire in un lavoro di squadra che dà frutti tangibili; Thamm, dal canto suo, ha rilevato che dal 2009 Costa ha investito nella Stazione Marittima di Trieste ed è felice di poter ripartire presto e responsabilmente dalla città per la prima crociera dopo la lunga pausa dovuta all'emergenza sanitaria. Thamm ha indicato che il Gruppo crede nell'ulteriore sviluppo dell'area adriatica per il mercato crocieristico e ritiene che il Friuli Venezia Giulia con Trieste possa avere un ruolo importante in ambito europeo.



All'incontro nel Palazzo del Governo di Trieste hanno preso parte anche i vertici dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale e di Trieste Terminal Passeggeri. ARC/PPH



