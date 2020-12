Covid: Zilli, da Por Fesr 3,5 mln per Servizio sanitario regionale

Trieste, 18 dic - "Nell'ambito del Por Fesr 2014-2020 con quasi3,5 mln di euro abbiamo proposto di finanziare l'acquisto di benie servizi per il Sistema sanitario regionale in prima linea nellalotta al Covid-19".

L'assessore alle Finanze, Barbara Zilli, presenta così icontenuti della delibera che oggi ha ottenuto il via libera,all'unanimità, da parte della Giunta regionale.

"Con questo provvedimento - afferma Zilli - sono stati approvatiin via preliminare i criteri di selezione dell'azione 1.5 delProgramma Operativo Por Fesr 2014-2020 del Friuli Venezia Giulia,dedicata agli investimenti necessari per rafforzare la capacitàdel complesso dei servizi sanitari di rispondere alla crisiprovocata dall'emergenza epidemiologica".

"Questa azione è stata introdotta nel pacchetto di modificheapportate al Programma operativo in seguito alla diffusione delCoronavirus, il cui iter - ricorda l'assessore - si è conclusocon la decisione presa il 16 novembre scorso dalla Commissioneeuropea".

"La nuova azione, inserita nell'ambito dell'asse 1 intitolato'Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione',favorisce gli interventi volti a potenziare il sistema sanitarioregionale e la protezione civile nella loro capacità di farfronte all'emergenza sanitaria ancora in corso. La sua dotazione- precisa Zilli - è di 3 mln e 450mila euro ed è finalizzata afinanziare in particolare quelle operazioni che possonorealizzarsi nell'ambito delle ordinarie procedure di acquisizionedi beni e servizi per il Sistema sanitario".

"Per questo motivo - aggiunge l'assessore - non sono previsti deicriteri di valutazione ma unicamente dei parametri diammissibilità. Per poter rendere pienamente operativa l'azione1.5 è necessario, inoltre, che i nuovi criteri, dopo l'odiernoconsenso preliminare della Giunta, vengano valutati ed approvatiin via definitiva anche da parte del Comitato di Sorveglianza".

"La presentazione di questa proposta al Comitato di Sorveglianzaè affidata infatti all'Autorità di Gestione che - precisa Zilliin conclusione - ha già elaborato il documento sulla metodologiae sui parametri di selezione delle operazioni cofinanziate con ilPor Fesr Fvg 2014-2020".ARC/RT/ep

© RIPRODUZIONE RISERVATA