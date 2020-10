Covid: tre casi nelle Rsa del Friuli Venezia Giulia

Udine, 18 ott - Nel dettaglio dei casi di Covid registrati in Friuli Venezia Giulia sono state registrate tre positività in due Residenze protette per anziani, una in Carnia e una nei pressi di Udine.



Lo rende noto il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, aggiungendo che tra i dipendenti del Sistema sanitario regionale sono stati rilevate una positività al Cro di Aviano e una in Asugi.



Negli istituti scolastici, sono risultati positivi un insegnante dell'Istituto Flora di Pordenone; un insegnante e due alunni dell'Istituto Comprensivo di Porcia; un alunno del Liceo Grigoletti di Pordenone e uno del Liceo Petrarca di Trieste. Per quanto riguarda i rientri da estero, sono 5 le persone positive rintracciate dopo rientro (3 dalla Romania, 1 dal Messico, 1 dall'Ucraina).



Tra le attività produttive, un dipendente di un'azienda di Brugnera è risultato positivo in seguito a test rapido eseguito dal medico competente, risultato confermato anche al successivo test molecolare. Un dipendente positivo è stato rilevato anche, rispettivamente, a Monfalcone, Pasian di Prato e in una palestra di Trieste. ARC/EP



