Covid: Roberti invita sindaci a sollecitare rispetto regole

L'assessore: diano disposizioni a Polizie locali su massimaattenzione

Trieste, 5 dic - "Il Friuli Venezia Giulia è in zona gialla maquesto non è il segnale che deve autorizzarci ad allentare lemisure di prevenzione: siamo consapevoli che abbiamo alle spallelunghi mesi di restrizioni e il periodo natalizio è perantonomasia il tempo della 'vicinanza', ma per salvaguardarel'economia oltre che la salute di tutti è necessario continuare arispettare le indicazioni, non perché previste da in ordinanza odpcm ma perché servono a non aggravare una situazione giàdifficile rischiando di portarci in zona rossa a gennaio: pertali ragioni l'invito che rivolgo ai sindaci della regione è didare disposizioni alle polizie locali affinché prestino lamassima attenzione nel far rispettare le norme anti Covid".

Lo afferma l'assessore regionale alle Autonomie locali eSicurezza Pierpaolo Roberti.

"Non vanifichiamo gli sforzi fatti con un 'liberi tutti' in zonagialla, perché il virus circola ancora", conclude l'assessore.ARC/EP

© RIPRODUZIONE RISERVATA