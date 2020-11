Covid: Roberti, farsi trovare pronti a riaperture bar e ristoranti

Incontro con la Fipe. Bene attenzione su rispetto regole Trieste, 26 nov - "Nell'ipotesi che a ridosso delle festivitànatalizie sia possibile un allentamento delle restrizionianti-Covid, vogliamo lavorare fin d'ora con le categorie perfarci trovare pronti a riaperture, pur parziali, che siano nellamassima sicurezza". Lo ha affermato l'assessore regionale alle Autonomie localiPierpaolo Roberti dopo aver ricevuto nel Palazzo della Regione ipresidenti della Fipe del Friuli Venezia Giulia, Bruno Vesnaver,e provinciale di Trieste, Federica Suban."Oggi le previsioni sono ancora incerte - ha rilevato Roberti -,ma se ci sarà la possibilità di far respirare baristi eristoratori nel periodo delle festività dobbiamo prevenire queglieccessi che potrebbero farci ripiombare a gennaio in unasituazione difficile come quella che stiamo vivendo oggi. Sono lecategorie le prime - ha riconosciuto l'assessore - a sollecitarecontrolli serrati per evitare che pochi furbetti possanodanneggiare la quasi totalità degli esercenti che rispetta leregole e sopporta grandi sacrifici".Roberti ha evidenziato come l'azione della Regione proceda su duebinari, il primo dei quali è il sostegno alle imprese. "InConsiglio regionale - ha ricordato - abbiamo appena approvato unostanziamento di ulteriori risorse per i ristori alle categoriepiù colpite dagli effetti della pandemia. Di pari passo aprovvedimenti di supporto finanziario - così Roberti - va ilpercorso di confronto con i pubblici esercizi finalizzato aripartire, appena possibile, nella piena osservanza delle regole,sapendo che chi le infrange produce un danno economico enorme atutta la comunità".I vertici della Fipe hanno illustrato a Roberti la criticitàdella situazione per i gestori e per i loro dipendenti, molti deiquali versano in serie difficoltà economiche. La consegna adomicilio - hanno spiegato - sopperisce in minima parte al crollodell'attività di ristorazione, mentre i gestori delle discotechesono fermi da marzo scorso. Uno dei temi più scottanti per chinon è proprietario delle mura è il pagamento degli affitti, sulquale la Fipe sta interloquendo con i locatori. La speranza degliesercenti è che la zona rossa per il Friuli Venezia Giulia siascongiurata e che una parziale riapertura dicembrina possa dareossigeno alle famiglie del settore. "Contiamo che il periodo piùdifficile - ha concluso Roberti - volga alla fine. Ma peraccelerare i tempi e per scongiurare ricadute servono ilcontributo e il rigore di tutti".ARC/PPH/al

