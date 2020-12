Covid: Roberti, da risparmi sulla sicurezza 1 mln a ristori economici

Udine, 29 dic - "Chi amministra in un periodo così difficile hail compito di dover prendere alcune decisioni e, come in questocaso, spremere il bilancio per poter garantire risorse aggiuntivealle poste più importanti e urgenti".

Così l'assessore regionale alle Autonomie locali e allaSicurezza, Pierpaolo Roberti, ha commentato con soddisfazione ilcontenuto di un emendamento alla legge di Stabilità che consentedi recuperare un milione di euro da efficienze e risparmi sul"budget sicurezza" per destinarlo al fondo ristori a favore delleattività economiche.

"La nuova legge di riforma della polizia locale e il programmaintegrato di sicurezza, oltre ad una rivisitazione degli impegnifinanziari che congela alcune tipologie di intervento che godonoancora di risorse residue, ci ha consentito di recuperare fondiessenziali per far fronte all'emergenza sanitaria", ha dettoRoberti, aggiungendo che "in questo modo un emendamento allalegge di Stabilità, approvato dall'Aula, ha incrementato di unmilione di euro il fondo per i ristori regionali alle categoriecolpite dalla crisi".

"Questa Giunta si è impegnata con decisione a ridurredrasticamente le risorse destinate all'immigrazione a favoredella sicurezza; oggi la priorità è dare un ulteriore fortesegnale al mondo produttivo, consapevoli che il milione di euroaggiunto deriva da risparmi e non impatterà minimamente sullarichiesta di elevati standard di sicurezza che i cittadini cichiedono e che mantengono tuttora priorità".ARC/SSA/pph

