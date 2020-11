Covid: Riccardi, virus individuato in 106 case riposo

Trieste, 25 nov - "Il Servizio sanitario sta operando con lamassima attenzione per contrastare la diffusione dei contagi tragli ospiti e gli operatori delle residenze per anziani e ad oggile positività registrate tra gli ospiti sono 1.334 e 569 fra glioperatori. Nello specifico, tra il 1° ottobre e il 24 novembre lestrutture nelle quali sono stati registrati casi di Covid sono106 e in 39 di esse i contagi hanno riguardato più di diecipersone".

Lo ha dichiarato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia,Riccardo Riccardi, durante la seduta odierna del Consiglioregionale, evidenziando che "in merito al numero e alla tipologiadi nuove realizzazioni di strutture per ampliamenti o ampliamentidi quelle esistenti, tra maggio 2018 e agosto 2019, sono giuntecomplessivamente 5 istanze di ampliamento e 8 di nuoverealizzazioni per complessivi 1.080 posti letto".

Analizzando la situazione dei singoli territori ilvicegovernatore ha precisato che "nell'area giuliana e isontina,afferenti all'Asugi, sono state avanzate rispettivamente 2richieste di ampliamento per 25 nuovi posti letto e 2 richiestedi nuove realizzazioni per 230 posti letto. Nell'area afferenteall'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale sono statepresentate una domanda di ampliamento e 3 di nuove realizzazioniper 378 posti letto totali e in quella dell'Azienda sanitariaFriuli Centrale, due di ampliamento e 3 di nuove realizzazioniper 447 posti letto".ARC/MA

