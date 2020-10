Covid: Riccardi, un richiedente asilo positivo alla Cavarzerani

Quarantena per gli ospiti della struttura e via a 197 tamponi Trieste, 5 ott - Nel corso dell'attività di tracciamento attuata dall'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (Asufc) è stato riscontrato un nuovo caso positivo al Covid-19 tra i richiedenti asilo ospitati nella caserma Cavarzerani di Udine.



Lo ha comunicato oggi il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi.



Come ha spiegato lo stesso vicegovernatore, a questo punto, in adempimento alle procedure previste dal protocollo, si rende necessaria l'esecuzione dell'esame del tampone per tutte le 197 persone straniere che risiedono nella struttura, le quali da oggi sono sottoposte a regime di quarantena. ARC/GG/ma



© RIPRODUZIONE RISERVATA