Covid: Riccardi, test rapido a tutti passeggeri volo Londra-Trieste

Palmanova, 20 dic - "Tutti i 134 passeggeri del voloLondra-Trieste atterrato questo pomeriggio all'aeroporto diRonchi dei Legionari sono stati fatti sbarcare e sono stati giàavviati i controlli attraverso i test rapidi e molecolari per ilCovid-19, attraverso un'operazione coordinata dalla centraleoperativa della Protezione civile di Palmanova con ilDipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria universitariaGiuliano Isontino".

Lo ha confermato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia,Riccardo Riccardi, spiegando che "il volo è atterrato pochiminuti prima che il Governo bloccasse i voli diretti e in arrivodal Regno Unito per evitare la diffusione della nuova variante diCovid-19 recentemente identificata. Al momento non ci sonoevidenze di soggetti con sintomi influenzali tra le personeatterrate oggi nella nostra regione ma, al fine di garantire lamassima sicurezza, verranno sottoposte a test".ARC/MA/ep

