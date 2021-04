Covid: Riccardi, sabato 17/4 apre centro vaccinale Tarvisio

Palmanova, 7 apr - "Sabato 17 aprile aprirà il centro vaccinale di Tarvisio che verrà allestito all'interno del locale Palazzetto dello sport. In un'unica giornata (dalle ore 9 alle 19.30) verranno effettuate le somministrazioni di siero anti-Covid riservate alle persone vulnerabili e agli anziani dai 70 ai 79 anni, per un totale stimato di circa mille inoculazioni".



Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, il quale ha ricordato che dalle 15.30 della giornata di oggi sono aperte le agende per le prenotazioni, che possono essere effettuate contattando il call center regionale (0432 223522), i Cup e le farmacie abilitate.



Da un punto di vista organizzativo, come ha rimarcato Riccardi, il personale medico e infermieristico dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (Asufc) sarà affiancato dai volontari del gruppo comunale della Protezione civile locale, dal Corpo pompieri volontari Camporosso e del Soccorso alpino e speleologico (Cnsas-Fvg) della stazione Cave del Predil assieme ai Volontari alpini del gruppo Ana di Tarvisio. ARC/GG/ma





