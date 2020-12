Covid: Riccardi, ridotti tempi esiti tamponi e referti online con Poct

Nuovo macchinario in uso al dipartimento prevenzione di Asufc Udine, 28 dic - Ridurre i tempi di attesa, ricevendo online -nell'arco di qualche ora - l'esito del tampone effettuato. Èquesta la novità introdotta dal nuovo macchinario "Point of caretest" (Poct) che il Dipartimento di prevenzione dell'Aziendasanitaria universitaria Friuli Centrale (Asufc) ha iniziato asperimentare in questi giorni a Udine e che il vicegovernatorecon delega alla salute del Friuli Venezia Giulia Riccardo Ricardiha visto all'opera nella giornata di oggi nel corso di una visitaalla struttura friulana.Accompagnato dal direttore generale di Asufc Massimo Braganti,dal direttore del Dipartimento di prevenzione Giorgio Brianti, ildirettore di servizio Manlio Palei e dal direttore sociosanitario di Asufc Denis Caporale, l'esponente dell'Esecutivo hapotuto vedere da vicino il funzionamento della nuovaapparecchiatura e apprezzare le modalità operative del personaleimpiegato nell'effettuazione dei tamponi. "Il Poct - ha spiegato Riccardi - è uno strumento importante nelpercorso della riduzione dei tempi di attesa e di inserimentodell'esito nella banca dati della Regione. Una volta che ilpersonale ha eseguito il tampone, la processazione viene compiutadirettamente dall'apparecchiatura che invia l'esito allamicrobiologia dove un medico valida il dato. Quest'ultimo poipassa direttamente nel sistema che raccoglie gli esiti di tutti itest eseguiti in regione (Sesamo) e al quale può accedere ilcittadino per conoscere, nell'arco di qualche oradall'effettuazione, il risultato del proprio tampone. Ciòpermette non solo di velocizzare il processo di refertazione, masoprattutto di ridurre i tempi legati all'inserimento dei valorinel sistema. A ciò si aggiunge l'altro elemento positivo che èquello di limitare i disagi alle persone che si sottopongono aitamponi, cercando di dare risposte efficienti e veloci".Nello stesso dipartimento il vicegovernatore ha infine visitatoil centro nel quale vengono smistate le chiamate provenienti dalnumero unico regionale Covid. Compito degli operatori di questoservizio è quello di fornire risposte precise a specificherichieste provenienti dai cittadini che risiedono nel territoriofriulano.ARC/AL/gg

