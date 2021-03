Covid: Riccardi, proroga scandenza autocertificazioni per esenzioni

Palmanova, 30 mar - Dalla giornata di domani, 31 marzo, nell'ambito delle operazioni di controllo delle esenzioni sanitarie per reddito, saranno disponibili gli elenchi forniti annualmente dall'Agenzia delle entrate nonché dei pensionati Inps. Al fine di evitare che quei cittadini assistiti, non presenti negli elenchi e che ritenessero di avere anche quest'anno diritto all'esenzione, siano costretti a recarsi fisicamente agli sportelli delle Aziende sanitarie per presentare la documentazione, le vigenti autocertificazioni già sottoscritte negli anni 2019 e 2020 sono prorogate fino al 1° settembre 2021, salvo prolungamento dello stato di emergenza. Resta inteso che chi avesse cambiato la propria condizione economica e non rientrasse nei requisiti è obbligato a darne comunicazione per la revoca.



Lo ha affermato oggi il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi.



Come ha spiegato lo stesso Riccardi, l'anagrafe sanitaria regionale verrà implementata dei seguenti elenchi: nuovi elenchi esenzioni nazionali (validi fino al 31/3/2022); precedenti autocertificazioni per reddito e status, sottoscritte negli anni 2019 e 2020 (valide fino al 1/9/2021).



Le persone possono verificare l'iscrizione nell'elenco degli esenti per reddito e ragioni di salute online attraverso la piattaforma Se.Sa.Mo, oppure prendendo contatti con l'azienda sanitaria del territorio o con il medico di medicina generale.



Considerando infine il caso di chi non avesse fatto domanda in passato e ritenesse ora di avere i requisiti per l'esenzione, la Regione ha dato mandato alle Aziende di istituire delle caselle di posta elettronica dedicate per consentire l'invio della documentazione via e-mail. ARC/GG/ma





