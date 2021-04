Covid: Riccardi, pronti a 10mila dosi al giorno se arrivano vaccini

Nei prossimi giorni attese circa 30 mila dosi di Pfizer Palmanova, 6 apr - "Attualmente siamo tra le 6 e le 7mila somministrazioni al giorno in Friuli Venezia Giulia e con il modello organizzativo che abbiamo realizzato non ci sarebbero problemi ad aumentare il numero fino a 10mila (che è l'obiettivo fissato dal Governo), a patto che i vaccini ci vengano consegnati nei tempi programmati e in numero sufficiente". Lo ha detto oggi nel centro vaccinale di Cividale del Friuli il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, a margine di un breve incontro con il presidente dell'Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro. "Stiamo mettendo atto in questa regione - ha spiegato Riccardi - una gestione oculata della campagna di vaccinazione, equilibrando il rapporto tra numero di dosi disponibili e dosi da somministrare e facendo una programmazione, come ad esempio per questa settimana, che tenga conto della consegna di vaccino Pfizer che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Nella fattispecie - ha concluso - si tratta di circa 30 mila dosi". ARC/GG/ep

