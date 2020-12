Covid: Riccardi, progetto per dare risposte a persone in quarantena

Palmanova, 16 dic - Dare risposte alle persone in isolamentoche spesso hanno necessità di essere accompagnate lungo ilperiodo della quarantena, nel quale si trovano necessariamenteisolate, ma non per questo devono sentirsi sole. E' uno degliobiettivi della sperimentazione, che partirà a breve, e saràattivata dalla Regione per supportare il dipartimento diprevenzione nella sorveglianza degli isolati. Una misura chemette insieme la risposta sanitaria con il sistema collaudato deisindaci e della protezione civile per rendere la comunicazionepiù immediata e migliorare la gestione dei flussi informativi.Ad informare sull'impianto del progetto è stato ilvicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia,Riccardo Riccardi, che ha raccolto le istanze del territorio inrelazione ai disagi che incontrano i cittadini in isolamento.L'informazione è giunta nella tarda serata di ieri durante lavideoconferenza con i 28 sindaci dei Comuni dell'Ambito dellaCarnia che l'esponente della Giunta Fedriga ha voluto incontrare,assieme ai vertici dell'Azienda sanitaria universitaria FriuliCentrale (Asufc), per fare il punto sui dati pandemici rilevatinei territori montani."Gli indici mostrano un contagio e una mortalità importanti nelleterre Alte e richiedono la nostra massima attenzione - hariferito -. Da qui la necessità di condividere il lavoro chestiamo facendo per governare insieme le piccole e numerosecomunità montane"."L'impianto del progetto sperimentale - ha spiegato Riccardi -coinvolge il Comune tramite i Centri operativi comunali (Coc) chehanno nel sindaco il massimo punto di riferimento e che,attraverso operatori opportunamente formati, potranno contattarele persone in quarantena dando risposte ai problemi avvertitidagli isolati: dal tampone di conferma al certificato di finequarantena che tarda ad arrivare alle difficoltà legate ai luoghidove effettuare il tampone o alle tempistiche per rifarlo laseconda volta".Uno degli obiettivi, come fa sapere Riccardi, è di portare ilprogetto sui territori privilegiando le comunità più contenutedove da sempre il sindaco è punto di riferimento del cittadino,quali ad esempio l'ambito della Carnia "che vive un momentocritico con oggettive condizioni di contagio elevato". I sindaci potranno avere un ruolo rilevante nel fare da tramitefra cittadini e dipartimento di prevenzione "raccogliendo lenecessità dei primi per sottoporle alla struttura sanitaria,agevolando il flusso di comunicazione e l'attività deldipartimento" ha rimarcato Riccardi.Nell'esprimere apprezzamento per la disponibilità e i contributiportati dai sindaci, che hanno manifestato a loro volta lavolontà di affrontare insieme l'emergenza pandemica, l'esponentedell'Esecutivo ha sottolineato alcuni aspetti della complessitàemergenziale. "Un'emergenza che sconta anche il ritardo del Paese rispetto alladigitalizzazione - ha detto - e un'insufficiente capacità digestione dei flussi di informazione che sono determinanti perdecidere, per governare l'aspetto di tensione sociale econsentire alle amministrazioni locali di avere informazioniadeguate oltre che fornire ai cittadini altrettante rispostepertinenti".ARC/LP

