Covid: Riccardi, potenziato contact tracing nella centrale di Ud

Da inizio pandemia 119mila valutazioni e 98mila controlli aisolati Udine, 28 dic - "Il potenziamento del personale a disposizionedella centrale Covid istituita a Udine ha già consentito unaaccelerazione nel tracciamento dei contatti, operazionestrategica e di fondamentale importanza per individuare in tempopossibili nuovi contagi e quindi ridurre la diffusione del virusin regione".Lo ha detto il vicegovernatore con delega alla Salute del FriuliVenezia Giulia, Riccardo Riccardi, nel corso della visita odiernacompiuta oggi nella centrale Covid istituita a Udine in viaPozzuolo. Al suo interno è stato istituito e potenziato ilpersonale che, telefonicamente, compie la mappatura dei casi, ilcontact tracing e il controllo delle persone in isolamento o inquarantena. "Lo scorso mese di novembre, a seguito dell'elevato aumento dinuovi casi di Coronavirus e su indicazione della Direzionedell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (Asufc), nelDipartimento di Prevenzione di Udine - spiega Riccardi - è stataistituita la Centrale Covid-19 con sede in via Pozzuolo.L'obiettivo è quello di contenere la diffusione dell'infezioneattraverso un'azione più precoce possibile nei confronti deinuovi casi, il loro isolamento e la quarantena dei contattistretti. Il contact tracing per le indagini epidemiologiche,svolte prima solo nella sede principale di via Chiusaforte, si ècollocata nel programma per migliorare la gestione territorialedella prevenzione. Preliminarmente è stata condotta un'analisidei processi e, considerando le proiezioni sul numero di nuovicasi, è stato definito anche il personale necessario pergarantire le attività".Su fronte dell'operatività, la Centrale è attiva 7 giorni su 7,per 10 ore al giorno; vi lavorano mediamente 16 operatori perturno, formati oltre che da personale dipendente, anche da altrioperatori con contratti temporanei stipulati attraverso l'Agenziaregionale di coordinamento per la salute (Arcs) e la ProtezioneCivile. Dall'inizio dell'epidemia, il Dipartimento di prevenzionedi Asufc ha effettuato oltre 119 mila valutazioni (40 mila per laprima ondata e 78 mila fino ad ora per la seconda ondata). Traqueste, 20 mila sono indagini in contact tracing per individuarele catene di trasmissione di SASR-CoV-2. Inoltre sono stateeffettuate 98 mila interviste telefoniche per sorvegliare lepersone in isolamento o in quarantena. Dall'inizio epidemia, il Dipartimento di prevenzione di Asufc haseguito oltre 20 mila casi SARS-CoV-2, poco più di mille nellaprima ondata e più di 19 mila nella seconda fase. Il Dipartimentodi prevenzione udinese ha prescritto il 55 per cento dei 833 milatest molecolari realizzati nel laboratorio di Asufc.ARC/AL/gg

