Covid: Riccardi, oltre 1200 prenotazioni in poche ore per vaccino

Palmanova, 28 dic - "Nella sola giornata di oggi sono oltre1.200 le prenotazioni effettuate dalle categorie prioritarie delsettore sanitario e sociosanitario del Friuli Venezia Giulia persottoporsi al vaccino, come previsto dal piano nazionale".

A darne notizia è il vicegovernatore con delega alla SaluteRiccardo Riccardi.

"Nello specifico - spiega Riccardi - sono state effettuate 1184prenotazioni per l'inoculazione della prima dose, a cui siaggiungono altre 42 richieste per la seconda somministrazione. Ditutte queste richieste, 411 sono state effettuate rivolgendosidirettamente al call center mentre nella maggior parte dei casiil canale utilizzato per la prenotazione è quello attraverso ireparti. La parte rimanente delle prenotazioni è stata effettuatarivolgendosi alle farmacie delle tre Aziende".ARC/AL/gg

