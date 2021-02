Covid: Riccardi, ok vaccinazioni a operatori Ricreatori Ts

Palmanova, 25 feb - "I duecento lavoratori dei Ricreatori dipendenti del Comune di Trieste sono inclusi nella campagna di vaccinazione anti-Covid, in quanto riconosciuti come lavoratori che operano nel sistema dell'istruzione regionale".



Lo ha detto oggi a Palmanova il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, relativamente a una richiesta formulata dal Comune di Trieste sull'accesso alle vaccinazioni del personale dei Ricreatori.



Come ha sottolineato il vicegovernatore, anche in questo caso la platea sarà delimitata fino ai 65 anni d'età (classe 1956 compresa), in quanto il vaccino AstraZeneca è quello previsto per la categoria degli operatori scolastici e delle forze dell'ordine. ARC/GG/pph



