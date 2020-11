Covid: Riccardi, ok proroga a accordo quadro con farmacie

Trieste, 30 nov - "Registrando la condivisione delleassociazioni di categoria, procederemo con la prorogadell'accordo quadro di servizio che lega le farmacie allaRegione".

Lo ha detto oggi il vicegovernatore con delega alla Salute delFriuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, nel corso dellariunione in videoconferenza con i rappresentanti regionali diFederfarma e Assofarm.

All'ordine del giorno il rinnovo dell'accordo quadro sulladistribuzione per conto della Regione dei medicinali, sullarevisione dei prezzi massimi di rimborso degli ausili e deidispositivi di assistenza integrativa per diabetici e sui servizierogati dalle farmacie convenzionate pubbliche e private.

Sul tema il vicegovernatore, facendo riferimento ancheall'emergenza sanitaria in atto, ha affermato che non essendoci itempi tecnici per un rinnovo, la soluzione della proroga, dasiglare entro il mese di dicembre, rappresenta la soluzione piùidonea.

Riccardi, infine, ha anche accolto con favore la volontàmanifestata dalle associazioni di categoria di rinunciare allequote di vaccino antinfluenzale, destinate dalla Regione allestesse farmacie per la vendita agli adulti non a rischio, al finedi supportare il sistema sanitario del Friuli Venezia Giulia nelcompletamento della campagna vaccinale alle categorie più fragili.ARC/GG/ep

© RIPRODUZIONE RISERVATA