Covid: Riccardi, ok da Figliuolo a vaccino a personale italiano Aviano

Le dosi sono state messe a disposizione dagli Usa



Trieste, 4 mag - "Il personale italiano in servizio alla base aerea di Aviano potrà vaccinarsi dal Covid-19, in via prioritaria all'interno della base stessa, grazie alle dosi di vaccino messe a disposizione dal Governo statunitense".



Lo ha annunciato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, dopo il via libera ricevuto dalla Struttura di supporto commissariale per l'emergenza Covid-19.



"Non appena il comando della guarnigione operante nella base e l'Azienda sanitaria Friuli Occidentale avranno definito gli ultimi dettagli - ha spiegato Riccardi -, gli operatori dell'Asfo effettueranno le somministrazioni, in questo caso di vaccino Moderna, direttamente nell'installazione militare. In questo modo si previene la possibilità di sviluppo di nuovi cluster di contagio nella base". ARC/MA/pph





