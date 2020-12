Covid: Riccardi, ok a confronto tra intersindacale medica e aziende

Palmanova, 14 dic - Piena disponibilità ad affrontare temispecifici, individuati dalle organizzazioni sindacali, sul tavolodi confronto con le direzioni generali e strategiche delle trerealtà regionali per cercare di dirimere i vari aspettianalizzati.È stato questo il metodo operativo che il vicegovernatore dellaRegione, Riccardo Riccardi, ha proposto nel corso di unavideoconferenza alla quale hanno partecipato i rappresentantidell'intersindacale medica del Friuli Venezia Giulia.Durante l'incontro sono state presentate al vicegovernatorealcune criticità rilevate all'interno delle singole aziende in unmomento di forte stress del sistema legato all'emergenza Covid.Riccardi ha innanzitutto ribadito il forte impegno che la Regionesta mettendo in campo per affrontare efficacemente la situazionepandemica in Friuli Venezia Giulia, senza mai sottovalutare alcunaspetto anche di fronte ad una curva dei contagi che stalentamente appiattendosi."Uno dei problemi che spesso viene posto alla nostra attenzione -ha detto il vicegovernatore - è quello della cronica mancanza dipersonale, argomento che non può essere risolto nell'immediatoper l'assenza di questo tipo di figure. Abbiamo comunque cercatodi fare il massimo per superare una difficoltà oggettiva che sipresenta non solo in Friuli Venezia Giulia ma anche in tutto ilresto del Paese, attingendo più personale possibile dalledisponibilità venutesi a creare a valere sui bandi dellaProtezione civile nazionale. Su altri aspetti di caratteregenerale, Riccardi ha evidenziato che la Regione si sta muovendoseguendo le linee guida definite dal Ministero della Salutenonché le prescrizioni indicate dal commissario straordinario perl'emergenza Covid, che non consentono spazi di manovra a livellolocale. In chiusura di incontro il vicegovernatore ha suggerito aipresenti una modalità operativa da mettere in atto a partire dasubito. "Molte delle cose che sono emerse nel corso dellacostruttiva riunione di oggi - ha aggiunto Riccardi - sono dinatura strettamente operativa delle singole aziende. Potremoessere più efficaci e superare le preoccupazioni emerse daldibattito se l'intersindacale ci presenterà una situazionedettagliata delle problematiche, che siamo pronti da esaminaresuccessivamente con i vertici delle singole aziende".ARC/AL/ep

